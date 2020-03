Im aktuellen Saturn Prospekt bekommt ihr die Gaming-Tastatur Razer Ornata und das Gaming-Headset Kraken zum aktuellen Bestpreis.

Bei Saturn gibt es einen neuen Prospekt und dieser bietet wieder ein paar interessante Gaming-Angebote an. Zudem gibt es einige Smartphones mit Tarifen günstiger. Vor allem erwarten euch zwei interessante Deals von Razer.

Alle Angebote gelten bis zum 24. März und solange der Vorrat reicht.

Razer Ornata Chroma stark reduziert

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt die Razer Ornata Chroma Gaming-Tastatur im Angebot bei Saturn für nur 69 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und so günstig gab es sie seit Monaten nicht mehr.

Top bewertete Tastatur: Die Razer Ornata Chroma Gaming-Tastatur ist mit 4,8 von 5 Sternen absolut herausragend bei Saturn bewertet. Sie bietet Razer Mecha-Membran-Tasten mit einem wichen Druckpunkt. Dennoch hat sie eine hohe Auslösegeschwindigkeit. Sie hat zudem ein flaches Layout und besitzt halbhohe Tastenkappen. Abgerundet wird sie durch eine RGB-Beleuchtung.

Razer Kraken Gaming-Headset günstig wie lange nicht

Absolutes Top-Angebot: Ihr erhaltet das Razer Kraken 2019 Gaming-Headset in Schwarz oder in Grün für nur 55 Euro. Das ist insgesamt der zweitbeste Preis, den es für das Headset bisher gab.

Das erwartet euch: Das Razer Kraken wird per 3,5mm Klinkenstecker angeschlossen und kann daher am PC, der PS4, der Nintendo Switch und der Xbox One genutzt werden. Es bietet eine Empfindlichkeit von 109 db und einen 50 mm Treiber. Insgesamt soll es zudem über einen hohen Tragekomfort verfügen.

Weitere Angebote im Saturn Prospekt

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.