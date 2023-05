4K-TVs, Gaming Monitore und Galaxy Handys: Die besten Samsung Angebote, die eure Augen jubeln lassen

Genießer butterweicher Framerates und hoher Auflösungen aufgepasst: Bei Saturn bekommt ihr gerade praktisch die gesamte Samsung-Produkt-Palette günstiger.

Habt ihr euch schon länger überlegt, auch mal einen 4K-TV ins Wohnzimmer zu stellen? Spielt ihr immer noch mit einem Full HD Monitor? Ist das Display eures Handys dunkler als ein Game Boy Color?

Dann solltet ihr jetzt dringend in den Saturn Shop schauen. Dort bekommt ihr nämlich so ziemlich alles, was Samsung zu bieten hat noch bis zum 25. Mai, 20 Uhr deutlich reduziert.

Die besten 4K-TVs bei den “7 Days of Samsung”

Wer gerne zu Hause Filme schaut, eine PS5 besitzt oder, besonders dekadent, gerne am Fernseher mit dem PC zockt, weiß: 4K macht einen immensen Qualitäts-Unterschied. Damit auch ihr in den Genuss dieser hohen Auflösungen kommt, könnt ihr jetzt zu einem Samsung-TV mit der passenden Größe greifen:

DER Curved Monitor für maximale Immersion

Groß, größer, SAMSUNG Odyssey Neo G9 – satte 49 Zoll ist dieser Curved Monitor groß. Über den gigantischen Bildschirm schießen Bilder mit 240 Hz und er hat eine absolute Spitzen-Reaktionszeit von 1 ms. Perfekt zum Zocken also!

Die Größe hat allerdings nicht nur Vorteile, einige Spiele haben Probleme mit der Darstellung im Ultrawide-Format und eure Hardware sollte auf dem aktuellen Stand sein. Sind aber alle Voraussetzungen erfüllt, werdet ihr nie wieder auf einem anderen Monitor spielen wollen.

Handys, Smartwatches und mehr: Das Beste vom Rest

Auch Geräte anderer Produktsparten sind im Angebot, unter anderem die Flaggschiff-Handys, Smartwatches aber auch Soundbars. Wir haben euch eine kleine Auswahl zusammengestellt, alle anderen Deals findet ihr durch einen Klick auf den grünen Button.

Ihr wollt keine aktuellen Angebote mehr verpassen? Dann solltet ihr dringend bei unserer Deal-Übersichtsseite ein Lesezeichen setzen. Dort findet ihr jeden Tag die besten Angebote rund ums Gaming.