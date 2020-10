Ersparnis: Amazon.de bietet den Microsoft Surface Laptop 3 in der Ausstattungsvariante VGY-00004 aktuell für 828 Euro statt 1.149 Euro an.

Leider wurde die äußerst magere Ausstattung des Vorgängers beibehalten, so dass der Microsoft-Neuling in unserer Bestenliste keinen Spitzenplatz erreicht. Das 13,5-Zoll-Gerät ist aber grundsätzlich hochwertig verarbeitet, komfortabel und sogar vergleichsweise günstig.

Das Premium-Notebook Microsoft Surface Laptop 3 in der 13,5-Zoll-Ausführung zeigt im Test zum Teil eine tolle Leistung. Dazu gehört die vom Vorgänger gewohnte Top-Akkulaufzeit und Mobilität. Doch auch in Sachen Performance und Displayqualität kann der Surface Laptop 3 gut mit anderen Premium-Geräten mithalten.

Ersparnis: Amazon.de bietet den Samsung GU43TU8079 aktuell für versandkostenfreie 339 Euro an, was laut Preisvergleich bei Geizhals.de der bisherige Bestpreis ist. Ansonsten starten die Angebote drezeit ab 353,17 Euro.

Samsung packt in den TU8079 wirklich nahezu alles rein, was sich Fernsehzuschauer wünschen. USB-Aufnahmefunktion und Kopfhörerausgang sind die wenigen Ausstattungslücken. Die große App-Auswahl, das durchdachte Bedienkonzept und viele praktische Extras bis hin zum schönen Ambient-Mode fielen dagegen positiv im Test auf.

Das bietet der Fernseher: Das Modell GU43TU8079 aus Samsungs aktueller Einstiegsreihe für den kleinen Geldbeutel kam Anfang des Jahres auf den Markt und verfügt über die UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten auf 43 Zoll (109 Zentimeter) Bildschirmdiagonale inklusive HDR-Support für kräftige Farben und Kontraste bei entsprechendem Quellmaterial. Mit an Bord sind auch diverse Smart-Funktionen wie Apps, Sprachsteuerung und Co.

