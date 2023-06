Samsung Galaxy S22 5G: Das ultimative Werkzeug für Nachtfotografie ist derzeit günstig

Das Samsung Galaxy S22 5G ist der Einstieg die lebendige Welt der Nachtfotografie und ermöglicht es euch, einzigartige Momente in der Dunkelheit mit außergewöhnlicher Klarheit einzufangen.

So viel spart ihr! Und das gute Stück gibt es bei MediaMarkt derzeit in einem spannenden Angebot. Hier spar tihr 34 Prozent auf die UVP von 849,00 Euro, wodurch sich der Preis auf 553€ reduziert.

Deswegen lohnt das Samsung S22 5G

Ein besonderes Display: Das Galaxy S22 5G verfügt über ein beeindruckendes Infinity O-Display, das dank seines dynamischen AMOLED-Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz auch im hellsten Sonnenlicht glänzt. Die Variante Galaxy S22+ geht noch einen Schritt weiter und bietet ein noch helleres Display.

Samsungs Powerhouse: Unter der Haube dieses Smartphones steckt ein besonders schneller Prozessor von Samsung. Egal, ob ihr euren Tag mit Vlogging verbringen, die ganze Nacht spielen oder einfach nur durch euren Feed scrollen wollt, der 4-nm-Prozessor liefert eine robuste Leistung, die alle eure Aktivitäten unterstützt.

Wie lange hält das Smartphone durch? Der intelligente Akku des Galaxy S22 5G lernt euer Nutzungsverhalten, um Energie für längere Tage zu sparen. Und wenn ihr doch einmal aufladen müsst, bringen der 25-Watt-Schnellladeadapter für das Galaxy S22 euren Akku schnell wieder auf volle Kapazität.

Der richtige Schutz: Das Smartphone ist mit seinem Corning Gorilla Glass auf der Vorder- und Rückseite für den Alltag gebaut und bietet dazu auch noch einen robusten, polierten Armor-Aluminium-Rahmen, wodurch eure Technik stets sicher ist.

Modernste Standards: Das Gerät unterstützt die Mobilfunkstandards 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) und 5G und verfügt über Bluetooth 5.2, NFC und einen USB-Typ-C-Anschluss. Es ist außerdem nach IP68 wasser- und staubgeschützt und hat eine robuste Phantom Black-Oberfläche.

