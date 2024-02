Riesiger Rabatt auf blitzschnellen WQHD-Monitor: Bei Amazon gibt’s 165Hz mit 32 Zoll zum frechen Preisnachlass

Mit diesem WQHD-Monitor könnt ihr sowohl hervorragende Online-Matches als auch Story-Games erleben. Nun im Amazon-Angebot.

Der Curved-Monitor von Aryond besitzt aufgrund seiner stattlichen Attribute zurecht ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr erhaltet nicht nur eine grandiose WQHD-Auflösung (2560×1440), sondern auch 165Hz in Verbindung mit 1ms Reaktionszeit. Zusätzlich könnt ihr auf FreeSync oder G-Sync zurückgreifen. Spart jetzt 34% und bezahlt nur 218€ statt 329,29€. Das Angebot ist befristet, also nutzt die Chance!

Darum ist der WQHD-Monitor eine zugleich günstige und starke Option

Mit der WQHD-Auflösung erhaltet ihr in der aktuellen Zeit die beste Wahl zwischen FHD und 4K. In dieser Auflösung erhaltet ihr wunderschöne Details, die nicht so viel Leistung wie in 4K fressen. Somit könnt ihr viele Jahre länger spielen, ohne ein Upgrade zu vollziehen.

Auf dem Curved-Monitor werdet ihr dank der Größe von 32 Zoll in zauberhafte Welten entführt. Verliert euch in spannenden Story-Games wie in The Last of Us oder in der Welt von The Witcher 3. Mit diesem Bildschirm könnt ihr viele unvergessliche Stunden erleben.

Insbesondere mithilfe von 165Hz und 1ms Reaktionszeit könnt ihr im Online-Gaming klar dominieren. Zieht alle Register in Valorant oder Rainbow Six Siege. Zeigt euren Gegnern den Unterschied zu 60Hz und 165Hz.

Der HDR10-Modus des Monitors sorgt für eine verbesserte Farbgenauigkeit und Kontrast, was zu visuellen Erfahrung führt, die ohnegleichen ist. Die Unterstützung von FreeSync und G-Sync ermöglicht eine reibungslose Wiedergabe ohne Tearing oder Stottern, indem die Bildwiederholrate des Monitors an die Grafikkarte angepasst wird.

Mit einem Farbraum von 119,9% sRGB bietet der Bildschirm lebensechte und präzise Farben, was ihn ideal für Gaming und Content-Erstellung macht. Zudem verfügt er über eingebaute Lautsprecher, die eine praktische Audiooption bieten, ohne dass zusätzliche externe Lautsprecher erforderlich sind.

Weitere Superangebote

Es gibt viele aufregende Gelegenheiten, um tolle Schnäppchen zu ergattern und euer Gaming-Setup zu verbessern. Schaut regelmäßig auf unserer Deals-Übersichtsseite vorbei, wo ihr hochwertige Grafikkarten, schnelle SSDs, robuste Mainboards und leistungsstarke CPUs zu unschlagbaren Preisen findet. Nutzt diese Angebote, um euch ein erschwingliches Gaming-System zu bauen, das seinesgleichen sucht. Außerdem gibt es noch weitere faszinierende Gadgets und technische Geräte, die ihr entdecken könnt.