Der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege hat einen neuen Rekord für die meisten Spieler gleichzeitig auf Steam aufgestellt – Dabei ist es schon über vier Jahre alt. Es ist erfolgreicher als viele neuere Games, aber wie kommt das?

So gut geht es Rainbow Six: Siege im Moment: Auf Steam hat Rainbow Six: Siege 180.463 Spieler gleichzeitig angezogen (via Steam). Es steht auf Platz 5 der Spiele mit dem größten Peak, nach CS:GO, Dota 2, PUBG und GTA V (Stand 24. Februar).

Rainbow Six: Siege hat damit die höchste Peak-Player-Anzahl seit seinem Release im Dezember 2015 auf Steam (via steamcharts). Im Durchschnitt spielten es in den letzten 30 Tagen 97.119 Spieler. Hier zeigt sich auch, dass das der Shooter trotz seines Alters stärker ist als neuere Spiele.

Destiny 2 (2017) hat zwar einen Peak von 292.314 (zum Release auf Steam im Oktober 2019), aber nur noch eine durchschnittliche Spielerzahl von 61.323. Für Destiny 2 scheint Steam nicht so richtig zu funktionieren.

Der neue Steam-Hit Wolcen: Lords of Mayhem trumpft mit gerade einmal 127.542 Spielern in der Spitze und 23.783 Spielern durchschnittlich auf.

Wolcen kann trotz starkem Start auf Steam Rainbow Six nicht das Wasser reichen.

Wolcen ist zwar erst wenige Tage alt und muss sich noch behaupten, allerdings sind die Zahlen für Rainbow Six: Siege auch nur auf Steam bezogen. Ubisoft bietet das Spiel auch über den hauseigenen Launcher UPlay und für Konsolen an, was beide Werte noch einmal in die Höhe treibt.

Rainbow Six: Service satt

Warum ist Rainbow Six: Siege so erfolgreich? Seit dem Release von Rainbow Six: Siege hat Ubisoft immer weiter an dem Spiel gearbeitet. Jedes Jahr gab es vier Seasons mit neuen Inhalten. Jede Season kommt mit einer neuen Operation und Story, die dem Spiel mehr Tiefe verleiht. Insgesamt kamen:

10 neue Karten

32 neue Operators mit einzigartigen Skills

64 neue Waffen

neue Features wie „Aufgeben“, „Pick and Ban“ und ein Beobachtungs-Modus

mehrere neue Gadgets, Waffen-Aufsätze und Kosmetika

Kam in Year 2, Season 3 (Operation Blood Orchid): Der defensive Operator Ela aus Polen.

Viele Karten wurden nach Kritik überarbeitet, sodass es angenehmer ist, auf ihnen zu spielen. Außerdem gibt es wiederkehrende und besondere Event-Modi mit speziellen Maps und Regeln, die meist eine Belohnung für alle Spieler bereithalten, wenn die Community gemeinsam eine Aufgabe meistert.

Der Service zahlt sich offenbar aus. Rainbow Six: Siege sorgt immer wieder für tolle Quartalszahlen bei Ubisoft, die zuletzt sogar so gut ausfielen, dass das neue Ghost Recon: Breakpoint dafür ignoriert wurde. Es sei sogar zu erfolgreich für einen Nachfolger, sodass es auch auf der PS5 erscheinen soll.

Die Zukunft von Rainbow Six: Siege

Wie geht es weiter? Im März 2020 erscheint die Season 2 von Jahr 5 mit der neuen Operation: Void Edge. Diese bringt die Operator Iana und Oryx, eine Arcade-Playlist, ein Ingame-Event und etliche Reworks.

Iana (links) und Oryx werden die neuen Operator.

Außerdem stehen viele Verbesserungen für Jahr 5 an. So will Rainbow Six: Siege etwa das beliebte Ping-System aus Apex Legends übernehmen. So wird Kommunikation leichter und angenehmer.

Auch einige Fehler, die schon seit Ewigkeiten die Spieler beschäftigen, sollen behoben werden – etwa die Trümmer von Holz-Wänden, die die Sicht versperren.

In Zukunft können sich Fans von Rainbow Six auf ein Koop-Spiel nach Vorbild des Outbreak-Events von Siege freuen, das voraussichtlich auch noch 2020 erscheinen wird, nachdem es verschoben wurde: