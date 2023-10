Prime Day Deal: Die Radeon RX 6750 ist ideal für WQHD und nirgends so günstig wie bei Amazon

Full-HD war gestern: Verpasst eurem Gaming-PC ein Upgrade auf WQHD und Raytracing und das auch noch zum Angebots-Preis am Prime Day.

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte, die eure Spiele in höherer Auflösung und mit realistischeren Lichteffekten zum Leben erweckt? Dann solltet ihr euch das Angebot für die MSI Radeon RX 6750 XT bei Amazon nicht entgehen lassen. Die Grafikkarte ist eine der neuesten Modelle von AMD und bietet euch eine starke Performance in WQHD (2560 x 1440 Pixel) und mit Raytracing. Und das Beste: Ihr könnt sie am Prime Day für nur 418,99€ statt 529,99€ ergattern. Das ist ein Rabatt von 20%. Die Gaming-Grafikkarte bekommt ihr derzeit nirgends günstiger.

Aber Achtung: Dieses Angebot gilt nur für Prime-Mitglieder. Wenn ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch hier Amazon Prime anschauen und einen kostenlosen Probemonat starten. Mit einer Prime-Mitgliedschaft profitiert ihr nicht nur von schnellem und kostenlosem Versand, sondern auch von vielen anderen Vorteilen wie Prime Video, Prime Music, Prime Reading und mehr.

Wie gut ist die Radeon RX 6750 XT in WQHD und mit Raytracing?

Die Radeon RX 6750 XT ist eine Grafikkarte der oberen Mittelklasse, die auf der RDNA 2 Architektur basiert. Sie verfügt über 40 Compute Units, 12 GB GDDR6-Speicher, eine Spielfrequenz von 2495 MHz und einen Boost-Takt von bis zu 2600 MHz. Außerdem unterstützt sie DirectX 12 Ultimate, das unter anderem Raytracing ermöglicht. Raytracing ist eine Technik, die die Lichtstrahlen in einer Szene realistisch simuliert und so für beeindruckende Schatten, Reflexionen und Beleuchtung sorgt.

In WQHD-Auflösung kann die Radeon RX 6750 XT viele aktuelle Spiele flüssig darstellen, auch mit Raytracing aktiviert. Laut verschiedenen Tests erreicht sie zum Beispiel in Cyberpunk 2077 mit hohen Einstellungen und Raytracing durchschnittlich 45 FPS (Frames per Second), in Battlefield V mit Ultra-Einstellungen und Raytracing sogar 60 FPS. Natürlich hängt die Leistung auch von eurem Prozessor, Arbeitsspeicher und anderen Komponenten ab, aber die Grafikkarte ist definitiv ein wichtiger Faktor für ein gutes Spielerlebnis.

Wenn ihr also euren Gaming-PC auf WQHD und Raytracing aufrüsten wollt, solltet ihr euch das Angebot für die Radeon RX 6750 XT bei Amazon anschauen. Die Grafikkarte ist nicht nur leistungsstark, sondern auch relativ stromsparend mit einer TDP (Thermal Design Power) von 250 Watt. Außerdem hat sie einen modernen HDMI 2.1 Anschluss, der für hohe Bildwiederholraten und variable Bildsynchronisation geeignet ist. Die Radeon RX 6750 XT ist eine Grafikkarte, die euch noch lange Freude bereiten wird.

Zusätzlich präsentieren wir euch täglich weitere Sonderangebote, Deals und neu eingeführte Produkte in unserer Übersicht. Besucht uns gerne, wenn ihr an den aktuellsten Trends in der Technik und kostengünstiger Gaming-Ausstattung interessiert seid.