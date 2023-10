Zelda: TotK, Pikmin 4 und mehr: Die besten Prime Day-Angebote für die Nintendo Switch

Der zweite Amazon Prime Day 2023 liefert ein paar starke Deals für die Nintendo Switch. Holt euch jetzt Zelda: TotK oder Pikmin 4 im Angebot.

Neben jeder Menge Hardware und vielen anderen Produkten sind auch an diesem Prime Day, beziehungsweise an den Prime Deal Days, wieder ein paar Spiele für die verschiedenen Konsolen im Angebot. Gerade Fans der Nintendo Switch sollten sich die nicht entgehen lassen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Angebot

Die Zweifel waren groß, ob Tears of the Kingdom an den fantastischen Vorgänger Breath of the Wild herankommen könnte. Nintendo nahm die eigens aufgestellte Hürde allerdings mit Bravour und brachte im Frühling des Jahres ein absolutes Highlight-Adventure auf den Markt.

Link klettert und kämpft so agil wie nie zuvor und darf sich jetzt auch aus den verschiedensten Objekten eigene Fahrzeuge und Geräte zusammenbasteln. Während den Prime Deal Days könnt ihr euch das bunte Abenteuer bei Amazon schon für nur 49,99€ inklusive Versand sichern. Die UVP liegt mit 59,99€ 10 Euro darüber.

Noch mehr Angebote für die Nintendo Switch

Zelda: TotK ist aber nicht der einzige Titel, den ihr euch jetzt günstiger schnappen könnt. Auch das neue Pikmin 4 ist reduziert und kostet euch aktuell nur noch 39,99€.

Wenn euch der Sinn eher nach taktischer Action steht, solltet ihr Mario + Rabbids: Sparks of Hope ausprobieren. Für nur 19,99€ könnt ihr es euch gerade bei Amazon bestellen.

Zu guter Letzt kommen auch Racing-Fans auf ihre Kosten. Das arcadige Open-World-Rennspiel LEGO 2K Drive ist nämlich um ganze 50% reduziert und kostet jetzt nur noch 29,99€ statt 59,99€.

