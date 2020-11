Ihr könnt bald die PS5 wieder vorbestellen – Doch ihr bekommt sie nicht zum Release

PS5-Fans aufgepasst! Wir sind mega happy Euch heute anzukündigen, dass Ihr ab dem 19.11. weitere heißbegehrte PlayStation 5 auf www.gamestop.de reservieren könnt. Ihr werdet sie in den darauffolgenden Wochen schon in Händen halten.

Was wurde bekannt gegeben? Wie GameStop in einer Pressemitteilung verriet, planen sie ab dem 19. November wieder „Reservierungen“ für die PS5 anzubieten. Bei diesem Datum handelt es sich jedoch gleichzeitig um den Release-Tag der Konsole.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben − = fünf

Insert

You are going to send email to