PS5 + 2 Jahre PS Plus Premium: Neues Bundle jetzt im Angebot sichern

Schnappt euch jetzt eine neue PS5 Disc Edition im Bundle mit ganzen 24 Monaten PS Plus Premium günstig bei O2 im Angebot.

Bei O2 könnt ihr euch jetzt ein neues PS5 Bundle sichern. Zur Disc Edition bekommt ihr hier gleich 24 Monate PS Plus Premium und damit Zugriff auf insgesamt über 900 Spiele direkt zum Start. Wir haben alle Infos für euch.

PS5 + PS Plus Premium im Bundle

Die PS5 ist mittlerweile vergleichsweise gut verfügbar und findet sich dadurch in immer mehr Wohnzimmern wieder. Die bessere Lieferlage hat auch dazu geführt, dass es immer mehr attraktive Bundles mit der Konsole und einem Spiel oder etwas anderem als Zugabe gibt. O2 hat jetzt ein neues Set im Angebot.

Enthalten ist hier neben der Disc Edition auch ein Gutschein für ganze 24 Monate PS Plus Premium. Der Abo-Service kostet auf der Stufe normalerweise pro Jahr 119,99€ und gewährt euch jede Menge Vorteile. Ihr könnt damit Online spielen und bekommt jeden Monat drei neue Games, die ihr ohne zusätzliche Kosten zu eure Bibliothek hinzufügen könnt.

Damit aber nicht genug. Ihr erhaltet außerdem Zugriff auf den PS Plus Spielekatalog, in dem sich zurzeit Top-Hits wie Spider-Man: Miles Morales, Ratchet and Clank: Rift Apart oder das Remake von Demon’s Souls befinden. Regelmäßig könnt ihr euch darüber hinaus exklusive Rabatte im Store sichern und Cloud-Speicher gibt es ebenfalls.

Zu guter Letzt und exklusiv für Premium-Mitglieder ist der Klassikerkatalog mit vielen Titeln aus über 20 Jahren PlayStation-Geschichte sowie brandaktuelle Neuerscheinungen zum Testen.

Das kostet das Bundle: Bei O2 bezieht ihr das Bundle als Abo. Als Anzahlung wird dabei 1€ fällig, dazu kommen 4,99€ Versand. Danach zahlt ihr zwei Jahre lang jeden Monat 34,50€. Ihr könnt euch aber auch für den Sofortkauf entscheiden und zahlt dann einmalig 833,99€.

Bei Bedarf könnt ihr auch direkt einen Mobilfunktarif dazubuchen und spart dann nochmal extra. Für das Angebot wird der aber nicht vorausgesetzt.

