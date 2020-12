Google Trends 2020 beweisen: PS5 war wirklich das neue Klopapier

2020 war ein außergewöhnliches Jahr und hat unser aller Leben verändert. Die Verfügbarkeit von wichtigen Ressourcen wie Toilettenpapier, der PS5, der neuen Xbox sowie Grafikkarten erreichte einen historischen Tiefpunkt. Was viele bereits vermutet haben, wird nun durch die Google Trends 2020 bestätigt.

Was die Google Trends 2020 aussagen: Jedes Jahr veröffentlicht Google einen hauseigenen Jahresrückblick. Die am meisten gegoogelten Begriffe und Fragen des Jahres werden in Trends unterteilt und für alle Nutzer veröffentlicht.

Google stellt die am häufigsten gesuchten Begriffe und W-Fragen vor:

Wo-Fragen: Wo bekomme ich einen Mundschutz her?

Warum-Fragen: Warum kaufen alle Klopapier?

Wann-Fragen: Wann öffnen die Schulen wieder?

Die Fragen zeigen bereits auf, dass die Google Trends 2020 von der weltweiten Covid-19-Pandemie dominiert wurden.

In den USA suchten User verstärkt “Dating während Corona”, “Haben Zahnärzte während Corona geöffnet” und “Wie wasche ich meine Hände”. Zum Release der neuen Konsole von Sony fragten sich die US-User eine Sache weitaus mehr als alle anderen:

Wo kann ich eine PlayStation 5 kaufen?

Die am häufigsten gestellte “Where to buy…” Frage ist nicht die nach Gütern des täglichen Bedarfs wie Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel, sondern nach der neuen PlayStation.

Wie gut sind PS5 und Xbox Series X wirklich? MeinMMO-Podcast nimmt sich die Next-Gen vor

Xbox Series X abgeschlagen auf Platz 4: Nachdem Launch-Desaster der PlayStation 5 und der neuen Xbox Series X ist es nicht verwunderlich, dass es beide Konsolen in die Top 5 geschafft haben:

Where to buy…

PS5 toilet paper face masks Xbox Series X hand sanitizer

Die Nintendo Switch, welche zu Beginn des Lockdowns größtenteils ebenfalls ausverkauft war, rangiert auf Platz 7 der Google Trends.

Über die Verfügbarkeit der PlayStation 5 berichten wir regelmäßig und versorgen euch mit den aktuellsten Infos zur neuen Konsole von Sony.

Google Trends 2020: Games

Alphabet, der Mutterkonzern von Google, gibt ebenfalls eine Übersicht der am Häufigsten gesuchten Games der US-Nutzer aus. In dieser Liste gibt es einige Überraschungen, mit denen Anfang 2020 wohl niemand gerechnet hat. Auf Platz eins steht ein Spiel, das zwei Jahre nach Release aufblüht: Among Us.

Among Us Fall Guys: Ultimate Knockout Valorant Genshin Impact Ghost of Tsushima Animal Crossing Assassin’s Creed Valhalla The Last of Us 2 Madden NFL 21 Jackbox

Überraschenderweise haben es weder Cyberpunk 2077, noch World of Warcraft: Shadowlands in die Top 10 geschafft. Und das obwohl WoW Shadowlands das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten ist.

Der Google-Jahresrückblick in Deutschland

Viele der Suchanfragen in Deutschland sind mit den weltweiten Suchanfragen übereinstimmend. Grund hierfür ist die globale Covid-19-Pandemie, welche 2020 maßgeblich geprägt hat. Die Google Trends für Deutschland zeigen, dass auch in Deutschland mehr Menschen nach der PlayStation 5 statt Klopapier suchten.

In Deutschland fragten wir uns: “Warum kaufen alle Klopapier?” Die Frage nach dem Toilettenpapier nimmt den fünften Platz der “Warum-Fragen” ein. Betrachtet man die Google Trends für Deutschland, erhalten wir einen akkuraten Jahresrückblick. “Wo ist der Orkan jetzt?”, welches auf den massiven Orkansturm aus dem Februar 2020 zurückzuführen ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Das Jahr in Zahlen: Die Google Trends 2020 zeigen was wir über das Jahr hinweg gesucht haben.

2020 nähert sich dem Ende. Was bleibt ist die Hoffnung, dass es in 2021 wieder bergauf geht. Mit dem festen Glauben daran, dass Händler Lager voller Konsolen, Grafikkarten und Klopapier haben.