Seit Anfang April läuft im PlayStation Store eine große Rabatt-Aktion – die Frühlingsangebote. Und diese werden nun mit neuen Deals für zahlreiche weitere PS4-Spiele ausgeweitet. Seht hier die besten neuen Angebote, die nun dazugekommen sind.

Frühlings-Angebote – Teil 2: Seit dem 1. April bietet der PS Store eine gute Möglichkeit, beim Kauf von zahlreichen PS4-Games, darunter auch so manch ein Hit und Blockbuster, ordentlich zu sparen. Im Rahmen der umfangreichen Frühlingsangebote winken bis zu 60% Rabatt (teils sogar mehr).

Mit dabei sind Titel wie Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3, Days Gone, Death Stranding, FIFA 20 oder Star Wars Jedi: Fallen Order. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Habt ihr die Aktion bisher verpasst oder war noch nichts für euch dabei? Dann lohnt sich jetzt ein (erneuter) Blick in den PlayStation Store. Denn ab sofort wird der Frühlings-Sale um zahlreiche neue Angebote für die PS4 ausgeweitet.

Seht hier die interessantesten neuen Angebote. Darunter sind Spiele wie Marvel’s Spider-Man, Sekiro, Battlefield V, Hunt: Showdown oder Metro Exodus.

Frühlingsangebote im PS Store – Die neuen Highlights für die PS4

Wie lange läuft dieser Sale noch? Die Frühlingsangebote laufen bereits seit dem 1. April und wurden nun am 15. April um neue Deals erweitert (einige bisherige Angebote liefen auch aus). Der Sale bleibt dabei noch bis zum 30. April im PS Store aktiv.

Was steckt im Frühlings-Sale des PS Store? In diesem Rahmen sind hunderte PS4-Spiele verschiedenster Genres um bis zu 60% oder sogar mehr reduziert. Es dürfte also für jeden etwas dabei sein.

Das sind die 16 neuen Highlights des Spring Sales:

Die kompletten Frühlingsangebote im Überblick: Konntet ihr bei den Highlights noch nichts für euch entdecken? Dann schaut euch hier das gesamte Angebot des Frühlings-Sales an. Dort sind nun auch alle neuen Deals mit enthalten:

Habt ihr ein aktives Abo bei PS Plus? Dann erhaltet ihr auf einige dieser Deals noch zusätzlichen Rabatt von bis zu 10%.

Außerdem könnt dann im April auch noch mit Uncharted 4 eines der besten Adventures für die PS4 sowie die starke Renn-Sim DiRT 2.0 als monatliche PS Plus Gratis-Games abgreifen: PS Plus April 2020: Krallt euch jetzt eines der besten Adventures aller Zeiten