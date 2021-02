Das neue Angebot der Woche im PlayStation Store ist nun verfügbar. Dort gibt’s den PlayStation-exklusiven Open-World-Kracher Ghost of Tsushima gerade bis zu 29 % günstiger.

Das neue Angebot der Woche im PS Store ist da: Steht ihr auf offene Spielwelten, malerische Landschaften, Fernost-Kultur und Mythologie oder Samurai-Action? Dann werft jetzt einen Blick auf das neue Angebot der Woche im PlayStation Store.

Als neuer wöchentlicher Deal wird dort gerade das Action-Adventure Ghost of Tsushima angeboten, das von so manch einem Spieler und Kritiker zu den besten Exklusiv-Titeln auf der PlayStation 4 gezählt wird. Auf das Samurai-Epos gibt’s je nach Version gerade bis zu 29 % Rabatt.

Das neue Angebot der Woche vom 03.02. – Ghost of Tsushima

Das steckt im neuen Angebot der Woche: Der neue wöchentliche Deal hält diesmal beide digital verfügbaren Versionen von Ghost of Tsushima bereit – die Standard-Version und die Digital Deluxe Edition.

Abseits des Grundspiels bietet die Deluxe-Fassung noch zusätzlich

1 Technikpunkt (Durch Story-Fortschritt freigeschaltet)

Talisman der Gunst Hachimans (Durch Story-Fortschritt freigeschaltet)

„Held von Tsushima“-Skin-Set: Goldene Maske, Rüstung, Schwert-Kit, Pferd, Sattel (Durch Story-Fortschritt freigeschaltet)

Digitales Mini-Artbook

Kommentar des Directors

PS4™-Design „Samurai“

Was kostet Ghost of Tsushima als Angebot der Woche? Das kommt darauf an, für welche Version des Spiels ihr euch entscheidet.

Die Standard-Fassung kostet aktuell 49,69 € statt der regulären 69,99 €. Ihr spart so 29 %.

Für die Digital Deluxe Edition werden aktuell 59,99 € anstatt der regulären 79,99 € fällig. Hier spart ihr dann 25 %.

Die Rabatte und die Ersparnis beziehen sich übrigens auf die regulären Preise des PS Store.

Hier findet ihr die beiden Deals aus dem neuen Angebot der Woche im PS Store:

A scene from Playstation’s Ghosts of Tsushima. Sucker Punch Productions/Sony Entertainment

Was ist Ghost of Tsushima?

Dabei handelt es sich um ein PlayStation-exklusives Open World Action-Adventure aus dem Hause Sucker Punch Productions, das in der Third-Person-Perspektive gespielt wird.

Worum geht’s? Das Spiel versetzt euch in die Rolle des Samurais Jin Sakai, der im späten 13. Jahrhundert die historische Landung eines mongolischen Heeres auf der japanischen Insel Tsushima miterlebt und nur knapp überlebt. Als er schmerzvoll zu spüren bekommt, dass der traditionelle Weg der Samurai nicht mehr ausreicht, um gegen die Invasoren anzukommen, beschließt Sakai, entgegen seines Kodex, alles zu tun, um sein Volk zu beschützen und seine Heimat zu befreien.

Auf diesem Feldzug entdeckt ihr dann eine wunderschöne Open World, meistert verschiedene Waffen wie das Katana-Schwert und führt einen unkonventionellen, schmutzigen Guerilla-Krieg um die Freiheit eurer Heimat. Auf euch warten eine schön erzählte Geschichte mit spannenden Charakteren und abwechslungsreiche Missionen in einem gelungenen Mix aus Erkundung, Sammeln-Aufgaben und Kampf.

Ihr solltet euch Ghost of Tsushima anschauen, wenn: ihr generell gerne Action-Adventures spielt und einen ausgeglichenen Mix aus Story, Kampf und Entdecken sucht. Wenn ihr auch auf Spiele wie Assassin’s Creed oder The Wichter 3 steht, das Fernost-Setting mögt, großen Wert auf eine wirklich schöne, offene Spielwelt legt und „etwas für das Auge“ haben wollt, dann macht ihr mit Ghost of Tsushima ebenfalls nichts verkehrt. Auch nicht, wenn ihr gerne kämpft, denn das Kampfsystem ist wirklich toll gelungen.

So wird Ghost of Tsushima bewertet:

Metascore auf Metacritic: 83 von 100

User Score auf Metacritic: 9,2 von 10

Hier der Trailer zu Ghost of Tsushima:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Hier könnt ihr aktuell noch im PS Store sparen:

Habt ihr ein PlayStation Plus Abo? Dann könnt ihr euch jetzt auch schon die monatlichen Gratis-Spiele von PS Plus für den Februar sichern. Mehr dazu hier: PS Plus Februar 2021: Die neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5 sind jetzt da