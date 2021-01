PS Store: Diese Top-Titel und Geheimtipps für PS4/PS5 gibt’s gerade unter 20€

Wer aktuell Spielenachschub für seine PlayStation 4 oder PlayStation 5 sucht, sollte sich den neuen Sale im PlayStation Store anschauen. Dort gibt es gerade Hunderte reduzierte Games für weniger als 20 Euro, darunter auch einige Hits und Geheimtipps.

Falls ihr gerade auf der Suche nach frischen Spielen für eure PS4 oder PS5 seid und bei den vergangenen Sales nicht fündig wurdet, dann könnte sich aktuell ein genauerer Blick in den PS Store durchaus auszahlen. Dort ist jetzt unter dem Motto „Spiele unter 20 €“ eine neue Rabatt-Aktion gestartet, in deren Rahmen ihr Hunderte von Spielen für weniger als 20 € abstauben könnt.

Darunter ist auch so manch ein stark bewerteter Hit der letzten Jahre – unter anderem Assassin’s Creed Odyssey, Resident Evil 2, Persona 5 oder Metro Exodus.

Falls ihr auch nach Unterhaltung abseits des Mainstreams sucht, so kann euch unter Umständen auch die ein oder andere Geheimtipp-Perle begeistern – wie beispielsweise For the King, Unravel 2 oder Brothers: A Tale of two Sons.

Assassin’s Creed Odyssey

Die Angebote kommen aus den verschiedensten Genres, es ist also für so gut wie jeden Geschmack etwas dabei. Und ihr könnt dabei teils bis zu 80 % gegenüber dem regulären Preis des PS Store sparen

Spiele unter 20 € im Januar – Die Highlights im PS Store

Wie lange läuft dieses Angebot? Dieser neue Sale ist bereits live und bleibt noch bis zum 4. Februar aktiv.

Beachtet dabei: Die PS4-Spiele, die im Rahmen dieses Sales angeboten werden, können problemlos über das Abwärtskompatibilitäts-Feature der PS5 auch auf Sonys neuester Konsole gezockt werden.

Metro Exodus

Hier einige Highlights des neuen Sales:

Unravel Two

Hier sind einige Geheimtipps, auf die ihr ein Auge werfen solltet:

For the King

Alle Angebote von „Spiele unter 20 €“ im PS Store: Falls unter den Highlights nichts für euch dabei war, könnt ihr hier die gesamte Angebotspalette des neuen Sales mit fast 300 Deals durchstöbern:

Übrigens: Seid ihr Mitglied bei PS Plus, dann könnt ihr bei einigen dieser Angebote zusätzlich sparen. Zudem könnt ihr euch noch bis Anfang Februar die monatlichen Gartis-Spiele von PlayStation Plus für den Januar sichern: PS Plus Januar 2021: Die neuen Games für PS4 / PS5 sind jetzt da