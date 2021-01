Übrigens: Falls ihr ein PS-Plus-Abo habt, dann könnt ihr euch aktuell noch bis Anfang Februar die monatlichen Games von PlayStation Plus für den Januar sichern. Und hier erfahrt ihr, welche PS-Plus-Spiele euch dann im nächsten Monat erwarten: PS Plus Februar 2021: Das sind die neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5

Die Spiele kommen übrigens aus den verschiedensten Genres, es dürfte also so gut wie für jeden Geschmack etwas geboten werden. Mit dabei sind unter anderem Spiele wie Resident Evil – Raccoon City Edition, Borderlands Legendary Collection, Metro Redux, Spyro Reignited Trilogy oder Ratchet & Clank.

Falls ihr gerade Spiele-Nachschub sucht: Wollt ihr den ein oder anderen Hit früherer PlayStation-Generationen auf aktueller Hardware neu erleben, abseits der ganzen modernen Games wie in alten Tagen mal wieder mit ikonischen Klassikern Spaß haben oder einfach mal ein cooles Spiel im Retro-Look genießen? Dann werft jetzt unbedingt einen Blick in den PS Store. Denn dort ist nun unter dem Motto „Remastered & Retro“ ein neuer Sale gestartet, bei dem ihr eine Vielzahl genau solcher klassischen, überarbeiteten oder auf Retro getrimmten Spiele teils stark reduziert abgreifen könnt.

