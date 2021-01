Die Vorteile von PS Plus in der Übersicht : Neben den monatlichen Gratis-Games erhalten Abonnenten noch folgendes:

Das Spiel dreht sich dabei um 16 Charaktere, die namensgebenden Destruction AllStars, sowie ihre heißen Schlitten. Die Stars treten in einer Art spektakulär aufgezogenem Sport-Event in einer Arena gegeneinander an. Dort nutzen sie ihre fahrbaren Untersätze sowie Fähigkeiten, Taktik und Timing dazu, um ihre Kontrahenten zu zerstören. Dabei gilt es nicht nur die Gegner, sondern auch die Parkour-Einlagen der Arena zu meistern.

Was ist Destruction AllStars? Bei Destruction AllStars handelt es sich im Prinzip um eine Art Kampfspiel mit Autos und Fokus auf den Multiplayer. Der Titel ist übrigens noch nicht erschienen und feiert erst mit der Veröffentlichung auf PS Plus seinen Release.

Dabei setzt Jesse auf Schießeisen sowie telekinetische Fähigkeiten und kann damit im Prinzip so gut wie alles in ihrer Umgebung zu einer tödlichen Waffe machen.

Das Spiel dreht sich um die fiktive Behörde „Federal Bureau of Control“ und die Hauptfigur Jesse Faden. Diese namensgebende Behörde wurde von einer verderbenden Präsenz befallen, eine Isolierung ist fehlgeschlagen. Nun liegt es an euch, diese übernatürliche, bösartige Macht aufzuhalten, die Kontrolle zurückzuerlangen und die düsteren Geheimnisse der Behörde aufzudecken.

