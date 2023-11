PS5-Spiele im Nintendo Switch-Format: Mit dem PlayStation Portal Remote Player bequem auch im Bett zocken

Mit dem PS Portal Remote Player braucht ihr keinen Fernseher mehr um mit eurer PS5 zu zocken. Ab sofort könnt ihr ihn bei Amazon bestellen.

Ihr seid PS5-Fans, aber ihr habt keine Lust, immer vor dem Fernseher zu sitzen? Ihr wollt eure Lieblingsspiele auch mal im Bett, auf dem Sofa oder auf dem Klo genießen? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Der PlayStation Portal Remote Player ist da!

Was ist der PlayStation Portal Remote Player?

Der PlayStation Portal Remote Player ist ein kleines Gerät, das ihr per WLAN an eure PS5 anschließt und es euch ermöglicht, eure Spiele auf einem 8-Zoll-Touchscreen zu streamen. Das Display liefert eine Full-HD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. So könnt ihr mit eurer PS5 überall zocken, solange ihr eine stabile WLAN-Verbindung habt. Der Player hat außerdem einen integrierten Lautsprecher, einen Kopfhöreranschluss und einen Akku, der bis zu vier Stunden hält.

Der PlayStation Portal Remote Player ist das perfekte Gadget für alle, die ihre PS5-Spiele im Nintendo Switch-Format erleben wollen. Ob ihr nun Horizon Forbidden West in der Badewanne, God of War Ragnarok im Garten oder Gran Turismo 7 in der Küche zocken wollt, mit dem Player seid ihr frei und flexibel. Und das Beste: Ihr müsst euch nicht mehr mit eurer Familie oder euren Mitbewohnern um den Fernseher streiten!

Der PlayStation Portal Remote Player kann ab sofort bei Amazon für 219,99€ vorbestellt werden. Der Release-Termin ist der 15.11.2023. Also, worauf wartet ihr noch? Bestellt jetzt und macht euch bereit für ein neues PS5-Erlebnis!

