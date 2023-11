32 Zoll, 165Hz & superschnell: Gaming-Monitor mit WQHD-Auflösung schon vor dem Black Friday super günstig

Es ist noch gar kein Black Friday aber Amazon haut jetzt schon starke Angebote raus. Mit dabei ein Gaming-Monitor, der keinen Wunsch unerfüllt lässt.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Monitor, der eure Spiele in bester Qualität zum Leben erweckt? Dann haben wir hier einen heißen Tipp für euch: Der ODYS 32 Zoll Gaming-Monitor mit WQHD-Auflösung ist schon vor dem Black Friday super günstig zu haben! Das Angebot ist ein echter Knaller: Ihr spart 25% und zahlt nur noch 218,49€ statt 289,99€. Aber ihr müsst schnell sein, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Das sind die Vorzüge des ODYS XP32 Pro

Der ODYS Gaming-Monitor hat eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, das ist viermal mehr als Full HD. Damit seht ihr jedes Detail eurer Spiele in kristallklarer Schärfe. Ob ihr nun durch die Häuserschluchten von Night City streift, die Absolute in Baldur’s Gate 3 bekämpft oder Rätsel in Portal löst, ihr werdet begeistert sein von der Bildqualität. Ein weiteres Highlight ist die hohe Bildwiederholrate von 165Hz. Das bedeutet, dass der Monitor 165 Bilder pro Sekunde anzeigen kann. Das sorgt für eine extrem flüssige Darstellung von schnellen Bewegungen und vermeidet Ruckler oder Schlieren.

Der Monitor hat eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll, das entspricht etwa 81 cm. Dadurch fühlt ihr euch, als wärt ihr mitten im Geschehen und könnt euch voll und ganz auf eure Spiele konzentrieren. Die Reaktionszeit eines Monitors gibt an, wie schnell er auf ein Signal reagiert. Der ODYS Gaming-Monitor hat eine Reaktionszeit von nur 1ms. Ihr könnt also blitzschnell reagieren und habt die volle Kontrolle über eure Spiele.

Nvidias G-Sync als auch AMDs Free Sync werden beide unterstützt. Das sind Technologien, die dafür sorgen, dass der Monitor und die Grafikkarte optimal synchronisiert sind. Das verhindert Tearing, also das Zerreißen des Bildes, wenn die Bildwiederholrate des Monitors und der Grafikkarte nicht übereinstimmen. Mit G-Sync oder Free Sync habt ihr also immer ein sauberes und störungsfreies Bild.

Noch mehr gute Angebote, Rabatt-Aktionen und Neuerscheinungen findet ihr wie immer in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag spannende Schnäppchen und neue Produkte aus verschiedenen Kategorien ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!