Früher Black Friday Deal: Bei Amazon bekommt ihr jetzt zwei Echo Show oder Echo Pop zum Preis von nur einem

Amazon hat einen frühen Black Friday Deal im Angebot. Sichert euch jetzt zwei Echo Show oder zwei Echo Pop jeweils zum Preis von nur einem.

Die beiden smarten Lautsprecher sind perfekt, wenn ihr euer Zuhause vernetzen und über Alexa steuern wollt oder wenn ihr einfach auf der Suche nach einer cleveren Musikbox seid. Um die beiden Echo Show zum Preis von einem zu bekommen, müsst ihr im Warenkorb den Code ECHOSHOW5 eingeben.

Das bietet der Echo Show 5

Wie es der Name schon verrät, gibt es beim Echo Show nicht nur was zu hören, sondern auch was zu sehen. Das Gerät ist mit einem 5,5 Zoll Touch-Display ausgestattet, auf dem ihr Fotos, die Uhrzeit, das Wetter und vieles mehr anzeigen lassen könnt.

So eignet sich der Echo Show 5 perfekt als smarter Wecker auf eurem Nachttisch. Morgens könnt ihr euch entspannt mit einer Playlist eurer Wahl wecken lassen und noch unter der Bettdecke das Wetter checken oder andere Smart-Geräte wie Lampen einschalten.

Im Wohnzimmer oder in der Küche wird das Gerät dann zur Allzweckwaffe. Ihr könnt Videoanrufe führen, Musik, Hörbücher und Podcasts einfach per Sprachbefehl starten und eure Lieblingsbilder als Diashow laufen lassen.

Regulär kostet der Echo Show 5 in den Farben Anthrazit, Graublau und Weiß zurzeit 97,98€. Wenn ihr jetzt zwei Geräte in den Warenkorb legt und den Code ECHOSHOW5 nutzt, bekommt ihr beide zum Preis von nur einem!

So bekommt ihr zwei Echo Pop zum Preis von einem

Ganz ähnlich funktioniert auch das Angebot für den Echo Pop. Hier könnt ihr euch zwei Geräte in der Farbe Anthrazit zum Preis von nur einem sichern. Dafür müsst ihr beide in den Warenkorb legen und dort den Code ECHOPOP eingeben. So zahlt ihr für zwei Echo Pop aktuell nur 34,98€. Der Versand ist kostenlos.

Beim Echo Pop handelt es sich um einen handlichen, smarten Lautsprecher mit Sprachsteuerung. Ihr könnt also bequem Musik und andere Medien abspielen, auch wenn ihr gerade kocht oder die Hände voll habt. Über Alexa lassen sich so auch Timer stellen oder Smart-Geräte steuern.

Noch mehr tolle Angebote und Infos zu Neuerscheinungen findet ihr in unserer Deal-Übersicht, wo wir euch jeden Tag spannende Schnäppchen und Rabatt-Aktionen ausführlich vorstellen. Schaut doch mal rein!