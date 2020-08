PS Plus im August hatte zwei starke Spiele gebracht. Doch welche Spiele können wir im September in PS Plus erwarten? Diese Hoffnungen und Gerüchte gibt es.

Am Ende des Monats werden immer die kostenlosen Zugaben für PlayStation Plus vorgestellt. Die Spieler diskutieren derzeit darüber, welche Spiele es wohl im September sein könnten.

PS Plus hatte im August 2020 mit Fall Guys: Ultimate Knockout und Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered zwei starke Spiele geboten.

PS Plus Spiele September: Über diese 6 Spiele wird diskutiert

Derzeit wird über folgende sechs Spiele diskutiert, die möglicherweise Teil von PS Plus werden könnten. Wir stellen euch die 6 Spiele hier vor, die am meisten diskutiert werden.

Days Gone

Genre: Action-Adventure | Entwickler: SIE Bend Studio | Release-Datum: 26. April 2019 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Days Gone ist ein exklusiver Titel für die PS4, der allerdings mit Kritik zu kämpfen hatte. So schreiben unsere Kollegen von der GamePro in ihrem Test zu Days Gone, dass das Spiel „von der gewohnten Qualität eines PS4-Exclusives“ weit entfernt sei. Auch sonst ist das Spiel zwischen Fans und Kritikern heftig umstritten (via GamePro.de)

Für Sony könnte sich hier durchaus die Möglichkeit bieten, das diskutierte Spiel mithilfe von PlayStation Plus unter die Spieler zu bringen. Wie gut das funktioniert, sieht man anhand des Spiels Titanfall 2: Dank PlayStation Plus konnte Titanfall 2 eine große Spielerzahl gewinnen.

Firewatch

Genre: Adventure | Entwickler: Campo Santo | Release-Datum: 9. Feburar 2016 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Firewatch ist ein netter und kurzweiliger Walking-Simulator und wird von den Usern derzeit als nette Dreingabe zu einem anderen, starken Titel gehandelt.

Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, dass Sony ein starkes Spiel mit einem netten Bonus paart: So hatte es zum Beispiel im Juli 2020 anlässlich des Jubiläums den Thriller „Erica“ als Bonus gegeben.

Dark Souls Remastered

Gene: Action-Rollenspiel | Entwickler: FromSoftware, Inc. | Release-Datum: 25. Mai 2018 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Schon einmal hatte es Gerüchte rund um Dark Souls Remastered gegeben, dass das Spiel für PlayStation Plus kommen sollte. Im Juli ist dies dann jedoch nicht der Fall gewesen.

Außerdem hat das Spiel mittlerweile auch rund 2 Jahre auf dem Buckel, denn es erschien am 24. Mai 2018. Viele Spieler haben es auch schon in der Originalfassung gespielt. Es könnte also durchaus sein, dass Dark Souls Remastered dieses Mal eine Chance bekommt.

Ein Call of Duty

Genre: Shooter |

Das spricht dafür: Sony verteilt mit PlayStation Plus regelmäßig verschiedene Call of Duty – Spiele. Erst im August hatte es Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered gegeben.

Auf reddit vermuten die Spieler, dass am ehesten Black Ops 4 ein Kandidat ist. Das liegt auch daran, weil das neuste Spiel der Serie mit Call of Duty: Black Ops Cold War wieder Black Ops im Namen trägt.

Call of Duty Black Ops 4 setzt auf eine reine Multiplayer-Erfahrung und bietet außerdem mit Blackout einen netten Battle-Royale-Modus, wenn man genug CoD Warzone gezockt hat.

Uncharted: Lost Legacy

Gene: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog, Inc. | Release-Datum: 23. August 2017 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Uncharted: Lost Legacy ist das einzige Uncharted-Spiel, welches bisher noch nicht in PlayStation Plus enthalten war. Ein möglicher Grund, warum das Spiel nun im September kommen könnte.

Außerdem handelt es sich bei Lost Legacy um kein so umfangreiches Spiel wie bei den übrigen Titeln und auch Nathan Drake ist dieses Mal nicht dabei.

Watch Dogs 2

Gene: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release-Datum: 15. November 2016 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Mit Watch Dogs: Legion kommt am 29. Oktober 2020 der Nachfolger von Watch Dogs 2. Eine gute Gelegenheit für Sony und Ubisoft, dass die Spieler den Vorgänger noch mal ausgiebig zocken können. Forbes.com hält Watch Dogs 2 für durchaus wahrscheinlich.

Ubisoft hatte Watch Dogs 2 dieses Jahr auf dem PC verschenkt und auch sonst kostet das Actionspiel nur rund 15 Euro und ist regelmäßig im Angebot. Für Spieler könnte sich der Blick durchaus lohnen, auch dank spannendem Multiplayer-Modus.

Mehr Spiele für eure Konsole: Sucht ihr noch nach guten Spielen für eure PlayStation 4? In unserem Artikel stellen wir euch 8 Shooter für die PS4 vor, die es im August im PlayStation Store im Angebot gibt.