PS Plus bringt im Juli 2020 gleich 3 Gratis-Spiele – Zum Jubiläum

Sony hat die PS Plus Spiele für Juli 2020 jetzt schon verkündet – 2 Tage früher, als es planmäßig der Fall wäre. Grund dafür ist das 10-Jährige Jubiläum von PlayStation Plus. Auf folgende kostenlosen PS4-Spiele können sich Abonnenten nächsten Monat freuen.

PlayStation Plus feiert Jubiläum: PS Plus feiert heute, am 29.06.2020, sein 10-Jähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages gibt ein nicht nur einen neuen Hintergrund, sondern Sony gab auch gleich die neuen kostenlosen PS-Plus-Games für den Juli 2020 bekannt.

Diese PS-Plus-Spiele gibt es im Juli: Passend zum Jubiläum gibt es statt der üblichen 2 diesmal 3 PS4-Spiele für alle Mitglieder bei PS Plus. Im Juli können sich Abonnenten auf

NBA 2K20, eine Basketball-Simulation

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – ein Abenteuer-Spiel

sowie auf Erica, eine Art Thriller-Adventure

freuen.

Wann kann man sich die neuen PS-Plus-Spiele gratis im PS Store herunterladen? Alle 3 Gratis-Spiele stehen ab dem 7. Juli für alle Spieler mit PS Plus im PlayStation Store als digitaler Download bereit.

Bis dahin könnt ihr euch als Mitglied noch 2 Top-Shooter aus dem Juni sichern: PS Plus Juni 2020: Starker Monat für Shooter-Fans – Schnappt euch 2 Hochkaräter

NBA 2K20

Was ist NBA 2K20? NBA2K20 ist der neueste Ableger der beliebten Basketball-Simulation-Serie von 2K Sports. Das Spiel ist am 6. September 2019 erschienen und legt seinen Fokus auf die realitätsnahe Abbildung des Basketball-Sports. Dabei fliegt das Hauptaugenmerk auf der US-Amerikanischen Profi-Liga NBA.

Hier dreht sich also einfach alles um Basketball. Dabei kann man sich in der Story oder in zahlreichen weiteren Modi solo oder mit weiteren Spielern in Arenen oder auf Straßen-Plätzen auszutoben und seine Ball-Künste und das Geschick mit dem Gamepad unter Beweis stellen.

Ihr solltet es Euch das Spiel anschauen, wenn ihr auch auf virtuellen Parkett ein eingefleischter Basketball-Fan seid. Mit NBA2K20 gibt es einrundes Gesamtpaket, bei dem es für so ziemlich jeden Basketball-Interessierten etwas dabei sein dürfte.

Steht ihr aber generell auf Sport-Spiele mit einer fast schon filmreifen Präsentation und tollem Gameplay, dann könnte euch NBA2K20 möglicherweise auch gefallen – selbst, wenn Basketball-Spiele für euch Neuland sind.

So wird NBA 2K20 bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 5.900 Bewertungen

Link zum Download im PS Store: NBA 2K20 – kostenlos mit PS Plus (Ab dem 7. Juli)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Was ist Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration? Rise of the Tomb Raider ist ein Story-lastiges Action-Adventure und bietet neben einer fast filmreifen Inszenierung verschiedene weitere Elemente wie Jump ’n’ Run, Rätsel, Erforschung oder Survival.

In der Third-Person-Perspektive schlüpft ihr in die Rolle der berühmten Grabräuberin Lara Croft und begebt euch auf eine spannende und gefährliche Reise nach Sibirien.

Nach einem übernatürlichen Erlebnis sucht Lara dort nämlich eine alte verschollene Stadt und versucht dabei, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften. Im Verlauf des spannenden Abenteuers bekommt Lara es mit der geheimnisvollen Organisation Trinity zu tun, entdeckt mysteriöse Schauplätze, löst knifflige Puzzles und kämpft regelmäßig um ihr Überleben.

Die „20 Jahre Jubiläum“-Edition enthält dabei:

den neuen Einzelspieler-Inhalt Blutbande inklusive PSVR-Support

Online-Koop im Ausdauermodus

den Schwierigkeits-Grad Extrem-Überlebender für die Hauptkampagne

Outfit und Waffe zum 20-jährigen Jubiläum sowie 5 klassische Lara-Skins

alle weiteren bisher veröffentlichten Download-Inhalte

Ihr solltet es Euch das Spiel anschauen, wenn euer Herz bereits für die Tomb-Raider-Reihe schlägt oder ihr generell auf Action-Adventures steht. Dann könnt ihr an sich absolut nichts verkehrt machen – schon gar nicht für lau (ohne weitere Kosten).

Werden bei euch zudem generell coole Story, spannende Rätsel, malerische Welten und Entdeckungsdrang großgeschrieben, dann solltet ihr ebenfalls eine Menge Spaß mit dem Spiel haben.

So wird „Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum“ bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 20.000 Bewertungen

Link zum Download im PS Store: Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum – kostenlos mit PS Plus (Ab dem 7. Juli)

Erica

Was ist Erica? Dabei handelt es sich um ein emotionales Abenteuer-Spiel, das im Prinzip live Kino-Atmosphäre mit fesselndem, haptischem Gameplay vereint. Ihr spielt dabei die namensgebende Erica, eine jungen Frau, die von Albträumen über den Mord an ihrem Vater geplagt wird.

Dann kommen jedoch neue Hinweise zur grausamen Tat an die Oberfläche und es liegt fortan an euch, die Wahrheit hinter dieser schockierenden Tragödie zu aufzudecken. Jede Entscheidung wirkt sich dabei auf die weitere Entwicklung der interaktiven und immersiven Geschichte aus.

Ihr solltet es Euch das Spiel anschauen, wenn euch interaktive Filme begeistern und ihr spannende Krimi-Geschichten liebt. Aber auch für eingefleischte Abenteuer-Fans könnte das Spiel interessant sein. Wenn Ihr auf Titel beispielsweise wie „Beyond: Two Souls“ oder „Detroit: Become Human“ steht, dann dürfte sich auch der Download von Erica durchaus für euch lohnen.

So wird Erica bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 1.700 Bewertungen

Link zum Download im PS Store: Erica – kostenlos mit PS Plus (Ab dem 7. Juli)

Wie bekomme ich die kostenlosen PS-Plus-Games überhaupt?

Das braucht ihr: Die einzige wirkliche Voraussetzung beziehungsweise Hürde, um an die kostenlosen PlayStation-Plus-Spiele zu kommen, ist eine aktive Mitgliedschaft bei dem kostenpflichtigen Abo-Dienst.

Ein PS-Plus-Abonnement kostet dabei um die 60€ im Jahr. Damit erhaltet ihr in der Regel zwei ausgewählte PS4-Games pro Monat – und zwar als digitalen Gratis-Download im PS Store. Obendrauf genießen PS-Plus-Mitglieder einige weitere Vorteile.

Das spricht für PS Plus: Zu den monatlichen Gratis-Spielen bekommt ihr mit PlayStation Plus noch

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

exklusive Rabatte im PS Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Titel

Zugang zu den Free Trials, mit denen ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Was haltet ihr von der PS-Plus-Auswahl für den Juli? Seid ihr mit der Spielen zufrieden oder hättet ihr euch zum 10-Jährigen Jubiläum da mehr erwartet? Übrigens, hier könnt ihr aktuell noch im PS Store sparen: Jetzt im PS Store: 10 spannende Angebote des großen Mid Year Sales für eure PS4