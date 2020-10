Ende Oktober werden die kostenlosen Spiele für PS Plus im November enthüllt. Wir stellen euch Hoffnungen und Gerüchte rund um PlayStation Plus vor.

Am Ende des Monats werden immer die kostenlosen Zugaben für PlayStation Plus vorgestellt. Die Spieler diskutieren derzeit darüber, welche Spiele es wohl im November 2020 sein könnten.

Was gab es im Oktober 2020? PS Plus hatte im Oktober 2020 zwei interessante Vollversionen geboten: Need for Speed Payback, ein arcadelastiges Rennspiel und das Actionspiel Vampyr. Im November gibt es aber noch eine Besonderheit – zumindest für Käufer der PlayStation 5.

Das ist das Besondere am November: Käufer der PlayStation 5 erhalten mit PS Plus Zugriff auf die PS Plus Collection. Das ist eine Sammlung aus den 18 besten Spielen aus der PS4-Ära. Mit dabei sind unter anderem God of War, The Last of Us Remastered oder das RPG Persona 5.

„PS Plus“-Spiele November: Über diese 5 Spiele wird diskutiert

Im Folgenden stellen wir euch nun die Spiele vor, über welche die Fans aktuell diskutieren oder auch bei Usern hoch im Kurs stehen. Beachtet aber, dass es sich hierbei nur um Gerüchte handelt.

Watch Dogs 2

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release-Datum: 15. November 2016 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Wie auch im Oktober 2020 kommt auch für November wieder Watch Dogs 2 auf unsere Liste. Der Grund ist einfach, denn mit Watch Dogs: Legion kommt am 29. Oktober 2020 der Nachfolger von Watch Dogs 2. Eine gute Gelegenheit für Sony und Ubisoft, dass die Spieler den Vorgänger noch mal zocken können.

Ubisoft hatte Watch Dogs 2 dieses Jahr auf dem PC verschenkt und auch sonst kostet das Actionspiel nur rund 15 Euro und ist regelmäßig im Angebot. Für Spieler könnte sich der Blick durchaus lohnen, auch dank spannendem Multiplayer-Modus.

Uncharted: Lost Legacy

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog, Inc. | Release-Datum: 23. August 2017 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Im Subreddit von PS Plus gilt Uncharted: Lost Legacy als hoch gehandelter Tipp für PS Plus im November. Lost Legacy ist auch der einzige Titel der Uncharted-Spiele, welches bisher weder in PlayStation Plus enthalten war und auch nicht in der zukünftigen PS Plus Collection enthalten ist.

Bei Lost Legacy handelt es sich um kein so umfangreiches Spiel wie die originale Trilogie und der bisherige Protagonist Nathan Drake ist dieses Mal nicht dabei.

Bugsnax

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Young Horses| Release-Datum: 12. November 2020 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Bugsnax ist ein Spiel, welches Anfang November sowohl für die PlayStation als auch für die PlayStation 5 erscheinen wird. Damit bietet Sony nicht nur ein nettes Spiel für zwischendurch, sondern auch gleich einen ersten PS5-Titel (via psu.com).

Die Entwickler von Bugsnax haben übrigens auch das skurrile Octodad entwickelt, wo ihr mit mehreren Spielern einen Oktopus steuert. Bugsnax könnte wieder ähnlich verrückt werden und einen guten Startschuss für PS Plus auf der PlayStation 5 bieten, da das Spiel auch auf der PlayStation 4 funktioniert.

Mittlerweile sind auch etliche Spiele rund um die PlayStation 5 offiziell bestätigt:

Ein Assassin’s Creed

Das spricht dafür: Im Subreddit von PS Plus wird darüber spekuliert, dass es vermutlich ein Ubisoft-Spiel geben wird. Im Fokus der Diskussion ist die „Assassin’s Creed“-Serie gelandet. Die Meinungen gehen hier aber auseinander, wenn es um das Spiel geht. So schreibt User n0vato auf reddit.com:

Firewatch wird sicher irgendwann kostenlos sein. Das andere Spiel ist irgendein Ubisoft-Spiel, zum Beispiel Assassin‘s Creed Syndicate.

Und der User Maxxdude fügt hinzu:

Also gut, es wird kein Spiel werden, dass in der PS Plus Collection enthalten ist, also vielleicht Knack 2 uuuuund ich denke ein „Assassin’s Creed“-Spiel.

Kein „Assassin’s Creed“-Spiel ist in der PS Plus Collection vertreten. Einige User sprechen sich für Assassin’s Creed Ezio Collection aus, die unter den Fans bis heute zu den beliebtesten Spielen der Reihe zählt, auch wenn sie technisch veraltet ist. Als Alternative nennen die User unter anderem:

Black Flag, ein Assassin’s Creed-Spiel, wo ihr mit Schiffen in der Karibik kämpft. Vor allem die Seeschlachten sind beeindruckend und motivierend

Syndicate, welches im London des 19. Jahrhunderts spielt. Dabei schlüpft ihr in die Rolle eines Zwillingspaars im viktorianischen Zeitalter und erlebt die industrielle Revolution aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Mit Assassin’s Creed Valhalla wartet außerdem bereits das nächste Spiel der Serie auf uns, doch Valhalla wird wohl keinen echten Multiplayer-Modus bieten. Stattdessen gibt es eine Online-Komponente, die wir euch in unserem Artikel erklären.

Battlefield 5

Genre: Shooter | Entwickler: Digital Illusions | Release-Datum: 20. November 2018 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Während Battlefield 1 in der PS Plus Collection für PS5-Spieler vertreten ist, könnte Battlefield 5 eine nette Ergänzung für PS4-Spieler werden (via psu.com). Das liegt vor allem daran, weil der Ego-Shooter von Dice jede Menge Inhalte bietet.

Neben großen Multiplayer-Schlachten gibt es auch einen Koop-Modus für 4 Spieler und auch gibt es den Battle-Royale-Modus „Firestorm“. Für „PS-Plus“-Abonnenten könnte das wieder ein umfangreicher Multiplayer-Titel werden.

Die Entwickler haben in der Vergangenheit auch an Battlefield 5 gefeilt und viele Fehler ausgebessert.

PlayStation 5 Release im November

Im November startet auch offiziell die PlayStation 5 bei uns. Während die Amerikaner schon ab dem 12. November starten dürfen, müssen wir uns noch bis zum 19. November 2020 gedulden. Dann dürfen auch wir starten.

Vielleicht überlegt sich Sony auch etwas Besonderes rund um PlayStation Plus. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums hatte es sogar drei kostenlose Spiele in PS Plus gegeben, doch die Auswahl im Juli 2020 hatte die Spieler ziemlich enttäuscht.