Sony hat die Spiele für PS Plus im Juli 2020 veröffentlicht. Das Besondere: Dank dem 10-jährigen Jubiläum von PS Plus gibt es 3 Spiele. Doch die Freude der User hält sich in Grenzen. Einige sind der Meinung, dass diese Spiele für das Jubiläum nicht angemessen genug seien. Aber es gibt auch positivere Stimmen. MeinMMO erklärt, warum die Spiele bei den Abonnenten weniger gut ankommen.

Welche Spiele gibt es in PS Plus im Juli? Sony hat offiziell erklärt, welche kostenlosen Spiele es in PS Plus im Juli 2020 geben wird. Das sind dieses Mal 3 Spiele:

NBA 2K20, eine Basketball-Simulation

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – ein Abenteuer-Spiel

und Erica, eine Art Thriller-Adventure

Doch die 3 Spiele kommen nicht bei allen Spielern gut an. Wir stellen euch die Meinungen unserer Leser von MeinMMO und die Gedanken anderer User vor.

PlayStation Plus feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Doch die Art und Weise gefällt nicht jedem.

Jubiläum und alte Spiele: Daran stören sich die User

Das sind die Streitpunkte über PS Plus im Juli 2020: Wir stellen euch zunächst einmal die größten Kritikpunkte der Community vor. Die Kritik oder Bewertung ist dabei sehr unterschiedlich.

Die Spiele sind alle gut, kommen aber zu einem falschen Zeitpunkt. Das seien keine Jubiläums-Spiele, meinen die User

Das Alter der Spiele: NBA 2k20 wird in gut 2 Monaten durch NBA 2k21 ersetzt und auch Tomb Raider hat schon etliche Jahre auf dem Buckel

Die Art des Jubiläums: Viele User hätten sich etwas „Besonderes“ gewünscht, wie ein Discount-Voucher für langjährige Abonnenten für den Store oder einen Exklusive-Titel

Das beschäftigt die MeinMMO-Leser

Das sind die negativen Reaktionen: MeinMMO-Leser Ron macht seinen Ärger sehr deutlich. So schreibt er:

Super schwache Aktion von Sony. Sorry, aber für ein 10-jähriges Jubiläum NBA 2k20 bringen? Das wird in den Vereinigten Staaten vielleicht einige interessieren, aber bei uns in Europa ist Basketball nicht so der Renner. Dann hätte es schon Fifa sein müssen. Erica kenne ich nicht mal und Rise of the Tomb Raider bekommt man seit längerer Zeit für stellenweise unter 15 Euro. Das ist nun wirklich enttäuschend. Ron auf MeinMMO.

Auch User Dave kann die Auswahl von Sony zum Jubiläum nicht verstehen und sieht das sehr ähnlich: „Verstehe das auch nicht, anlässlich des Jubiläums hätte ich ein paar Exclusives wie God of War oder Horizon [Zero Dawn] erwartet. Aber ausgerechnet NBA 2k20, das wegen seines furchtbaren Lootbox-Systems zerrissen wird? Hm.“

Das sind die positiven Reaktionen: Aber nicht alle unsere Leser sehen das so negativ.

So schreibt unser Leser D1avolus, dass es immer unzufriedene Leute geben werde: „Und in China spielen Sie lieber dies und jenes, die Australier spielen lieber Baumstammwerfen^^ Man kann es NIE jedem recht machen. Man bekommt schon etwas „Umsonst“ geschenkt und meckert dann immer noch. Typisch Deutsch halt.“

Auch Millerntorian versucht die Sache eher gelassen zu sehen: „(…) So what, im Laufe von nun 10 Jahren Mitgliedschaft sind genug Spiele-Perlen zusammengekommen. Da kann man auch locker mal ein oder zwei Monate auslassen. Und wenn ich bedenke, welchen kleinen Obulus (man holt sich natürlich immer die rabattierten Angebote zur Verlängerung seiner Mitgliedschaft. Ist doch wohl klar) das kostet, erwarte ich nun weiß Gott nicht ständig eine riesige Wundertüte.“

Vor allem an NBA 2k20 scheiden sich die Geister. Die einen verstehen nicht, wie das Spiel Teil des Jubiläums-Bundles sein kann, die anderen verstehen den Ärger über das Sportspiel nicht.

NBA 2k20 ist ein Basketball-Sportspiel. Ein Spiel, welches die Gemüter bewegt.

Das sagt die Community

Auf reddit wird heftig über die neuen PS Plus Spiele diskutiert.

Da sind die negativen Reaktionen: Einige User sind über das PS Plus-Angebot im Juli nicht sehr erfreut. So schreibt TongueUser1K auf reddit:

So dumm. Wer 2K20 will, bekommt es normalerweise immer innerhalb der ersten zwei Monate. Dann war es dieses Jahr schon 8 Mal im Angebot. In zweieinhalb Monaten wird auch 21 herauskommen, was für ein Witz. Tomb Raider ist okay, denke ich. Habe es schon einmal gespielt, besitze die Disc aber nicht mehr. TongueUser1K, auf reddit.com

Andere sehen das Problem weniger in den Spielen, sondern im Zeitpunkt. Viele hätten sich für ein Jubiläum lieber einen Blockbuster, anstatt 3 relativ uninteressante Spiele gewünscht:

So stört sich Faemsa nicht an den Spielen, sondern am Zeitpunkt: „NBA2K20 wäre ein gutes Upgrade für mich und TombRaider (das ich bereits abgeschlossen habe) ist ein großartiges Spiel! Es ist also großartig, dass Sie es alle genießen können. Es ist ein ziemlich solider Monat, aber als 10-jähriges Jubiläum? Das Ende der Konsolengeneration? Ich erwartete einen Monat mit einem AAA-Exklusivtitel wie GOW, HZD (die ich auch besitze, aber es wäre passender gewesen). Die letzten Monate (in denen nichts gefeiert wurde) hatten diese Blockbuster-Spiele.“

SmtNocturneDante stört sich an der Art des Jubiläums: „Es hat mir wirklich nicht gefallen, wie sie das 10. Jahr gefeiert haben, auch wusste ich nicht, dass sie ein freies Thema für die Feier geben werden, aber das ist nicht einmal annähernd genug. Es hätte eine gute Auswahl an Spielen geben sollen, die vor kurzem noch nicht im Angebot waren.“

Das sind die positiven Reaktionen: Doch nicht alle in der Community sehen die Spiele so negativ. So schreibt beispielsweise der User Sisco98:

Also, Erica, das ist die Geburtstagsüberraschung. Ich bin glücklich damit, schaue es mir schon eine Weile an, habe es aber noch nicht gekauft – zum Glück. Sisco98, auf reddit.com

Wie wirkt das gesamte Meinungsbild? Beobachtet man die Kommentare unter verschiedenen Artikeln und auf reddit, stellt man fest, dass eine Mehrheit der User über die Jubiläumsauswahl von PlayStation Plus unzufrieden ist.

Sucht ihr noch nach einem guten Controller zum Zocken an der PS4? Wir stellen euch die besten PS4-Controller 2020 vor.

Über NBA 2k20 und Tomb Raider wird heftig gestritten, das Thriller-Spiel Erica wird dafür wenig beachtet. Das Spiel setzt auf echte Filmaufnahmen anstatt auf Videosequenzen mithilfe der Grafik-Engine. Das Spiel wurde überraschend 2019 zur Gamescom veröffentlicht.

Mehr Spiele für eure PS4? Ihr sucht nach spannenden Spielen, um euch damit über die Sommermonate beschäftigen zu können? Im PS Store ist der Midyear-Sale gestartet. Wir stellen euch die 10 besten Spiele des Midyear-Sales 2020 vor und verraten, welche Spiele sich besonders lohnen. Und das Beste daran: Für die Angebote braucht ihr kein Abonnent zu sein.