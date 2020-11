PS Plus Dezember 2020: Das sind die 3 neuen monatlichen Spiele für PS4/PS5

Sony hat jetzt die neuen PlayStation Plus Games für Dezember 2020 bekanntgegeben. Diesmal gibt es 3 kostenlose monatliche Spiele – 2 für die PlayStation 4 und eines sowohl für PS4 als auch für die PlayStation 5. Zudem können sich frisch gebackene PS5-Besitzer mit PS Plus auch die PS Plus Collection sichern.

Diese neuen PS-Plus-Spiele gibt es im Dezember 2020: Im Dezember können sich Abonnenten von PlayStation Plus über 3 Spiele freuen – egal, ob ihr dabei auf der PS4 oder auf der PS5 zockt.

Auf folgende Gratis-Games könnt ihr euch diesmal freuen

Just Cause 4 (PS4) – ein explosives Action-Adventure

Rocket Arena (PS4) – ein 3vs3 Online-Shooter

Worms Rumble (PS4 und PS5) – verrückte Multiplayer-Schlachten mit den Kult-Würmern, nun in Echtzeit und nicht mehr rundenbasiert

Bedenkt, dass ihr die beiden reinen PS4-Titel über das Abwärtskompatibilität-Feature auch auf der PlayStation 5 zocken könnt. Zudem können sich neue Besitzer der PS5 auch auf die 20 Titel aus der PS Plus Collection freuen, falls sie sich diese noch nicht gesichert haben.

Wann stehen die neuen monatlichen Spiele zum Gratis-Download im PS bereit? Die 3 neuen PS-Plus-Spiele können sich Mitglieder ab dem 1. Dezember im PlayStation Store ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Die Downloads werden dabei in der Regel so um die Mittagszeit verfügbar.

Die PS Plus Collection steht dabei bereits seit dem Launch der PS5 dauerhaft zur Verfügung und kann jederzeit heruntergeladen werden, falls ihr es bisher verpasst habt.

Übrigens, falls ihr aktuell kein PlayStation Plus habt oder euer Abo bald ausläuft: Schnappt euch jetzt 12 Monate PS Plus 25 % günstiger beim Black Friday Sale im PS Store

Just Cause 4 (PS4)

Was ist Just Cause 4? Dabei handelt es sich um ein Open World Action-Adventure, das sich aber an sich mehr wie ein Third-Person-Shooter spielt.

Just Cause 4 versetzt euch dabei in die fiktive und abwechslungsreich gestaltete Welt Solis, für die Süd-Amerika unverkennbar als Inspiration diente. Dort seid ihr als Hauptprotagonist Rico Rodriguez unterwegs und bietet der fiesen Militärorganisation Schwarze Hand die Stirn. Dabei müsst ihr eine Rebellion organisieren, um diese mächtige, private Armee sowie einen Diktator zu stürzen. In diesem Zuge klärt ihr zudem auch die Vergangenheit von Ricos Vater auf.

Auf euren Abenteuern stehen euch allerlei Waffen, Fortbewegungsmittel sowie zahlreiche abgedrehte Gadgets wie ein Enterhaken oder ein Wing Suit zur Verfügung, mit denen man für ordentlich Chaos und coole Action-Einlagen sorgen kann.

Link zum YouTube Inhalt

Ihr solltet euch Just Cause 4 anschauen, wenn ihr generell auf krachende Action und spektakuläre Kämpfe steht. Denn rasante und abgedrehte Action – das bietet Just Cause 4 im Prinzip am laufenden Band. Doch auch alle, die eine hübsche, offene Welt erleben wollen und die auf Handlungsfreiheit in Spielen großen Wert legen, sollten mit dem Titel eine Menge Spaß haben. Fans von Just Cause dürften sich so oder so sofort heimisch fühlen.

Link zum Download im PS Store: Just Cause 4 – kostenlos herunterladen mit PS Plus (Ab dem 01.12.)

Rocket Arena (PS4)

Was ist Rocket Arena? Bei Rocket Arena handelt es sich um einen bunten 3vs3 Multiplayer-Shooter, der aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Einen Singelplayer-Modus gibt es nicht. Im Prinzip ist Rocket Arena eine Art Mix aus Overwatch und Smash Bros. Ihr liefert euch dort actionreiche, rasante Shooter-Duelle in kleinen Arenen, im Fokus stehen dabei die namensgebenden Raketen sowie unterschiedliche Charaktere – alle mit eigenen Spezialfähigkeiten.

Mit diesen bekriegt ihr euch auf dem Boden und in der Luft mit euren Gegenspielern in verschiedenen Modi auf unterschiedlichen Karten. Es gilt dabei, mit Hilfe von Waffen und Fähigkeiten das andere Team zu bezwingen. Der gespielte Charakter steigt dabei stets im Level, kann so stärkere Artefakte ausrüsten und dadurch im Kampf verschiedene Vorteile genießen. Zudem verdient ihr so Credits für die ihr euch alternative, rein kosmetische Kostüme holen könnt.

Link zum YouTube Inhalt

Ihr solltet euch Rocket Arena anschauen, wenn ihr auf rasantes, kurzweiliges und effektreiches Shooter-Gameplay sowie Charaktere mit Spezialfähigkeiten wie bei Overwatch steht, die es zu verstehen und zu meistern gilt. Auch wenn ihr generell auf Team-basierte Shooter und auf den bunten Look von Fortnite oder eben Overwatch steht, solltet ihr hier euren Spaß haben.

Link zum Download im PS Store: Rocket Arena – kostenlos herunterladen mit PS Plus (Ab dem 01.12.)

Worms Rumble (PS4 und PS5)

Was ist Worms Rumble? Die Kult-Spielereihe Worms ist an sich für ihre taktischen, rundenbasierten Gefechte bekannt, in denen sich Teams aus Würmern bekriegen. Die sind bis an die Zähne bewaffnet. Mit Worms Rumble geht die beliebte Serie jedoch nun einen neuen Weg und liefert erstmals Gefechte in Echtzeit mit Fokus auf nur einem Wurm – inklusive Cross-Play zwischen PC und Konsolen und mit bis zu 32 Spielern.

Ihr wählt dabei aus einem Arsenal voller ikonischer Waffen wie Bazooka oder Schrotflinte und liefert euch in Modi Deathmatch (Solo) oder Last Worm/Squad Standing (im Prinzip Battle Royale) Echtzeit-Gefechte mit anderen Spielern, nehmt an Herausforderungen teil oder erlebt saisonale Events – alleine oder in Teams. Ihr steuert nicht länger ein Team, sondern einen einzelnen Wurm, den ihr leveln und umfangreich individualisieren könnt. Zudem haben die Würmer jetzt auch neue Bewegungsmöglichkeiten. Sie können rollen oder an Wänden empor springen und sind generell flotter unterwegs.

Link zum YouTube Inhalt

Übrigens, Worms Rumble startet am 1. Dezember. PS-Plus-Mitglieder erhalten den Titel also direkt zum Launch schon als monatliches Gratis-Spiel.

Ihr solltet euch Worms Rumble anschauen, wenn ihr ein Fan der Worms-Spiele seid. Worms Rumble geht zwar neue Wege und verschiebt seinen Fokus von Runden-Taktik auf Echtzeit-Geballer, doch der ein oder andere Worms-Enthusiast und Stratege könnte auch hier durchaus Gefallen dran finden. Denn der Charme bleibt erhalten und Taktik wird nicht komplett über Bord geworfen.

Wer generell kurzweilige Baller-Einlagen und temporeiche Action in Spielen liebt, seine Skills gerne mit anderen misst und mal Abwechslung von den üblichen Mainstream-Kandidaten sucht, könnte hier durchaus auf seine Kosten kommen.

Link zum Download im PS Store: Noch nicht verfügbar, wird ergänzt (erscheint am 01.12.).

PS Plus Collection (PS5)

Was ist die überhaupt genau PS Plus Collection? Bei der PS Plus Collection handelt es sich im Prinzip um eine Sammlung aus 20 Top-Titeln, die in der PS4-Ära erschienen sind.

Diese Spielesammlung können sich alle Besitzer einer PS5 mit einem aktiven PS-Plus-Abo seit dem Start der PlayStation 5 ohne weitere Kosten herunterladen und über die Abwärtskompatibilität der neuen Sony-Konsole genießen.

Welche Spiele diese Collection genau umfasst und weitere Details findet ihr hier: Noch mehr Gratis-Spiele zum PS5-Launch – PS Plus Collection wächst auf 20 Titel

Link zum YouTube Inhalt

Wie kommt man an die PS-Plus-Games?

Die Voraussetzung: Eigentlich benötigt man nur eine Sache – nämlich ein aktives Abonnement bei PlayStation Plus, einem kostenpflichtigen Service von Sony Interactive Entertainment.

Die Mitgliedschaft bekommt man für circa 60 € im Jahr – je nach Laufzeit des Abos. Als Mitglied bekommt man dann monatlich normalerweise 2 PS-Plus-Spiele – und zwar als digitalen Download im PS Store und ohne zusätzliche Kosten. Obendrauf profitiert man noch von einigen weiteren Vorteilen.

Das sind die Vorteile von PS Plus: Abseits der monatlichen, kostenlosen PS-Plus-Spiele bekommt man als Abonnent noch unter anderem

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Übrigens, falls ihr es bislang verpasst habt, könnt ihr euch bis zum 1. Dezember 2020 noch die PS-Plus-Games aus dem November sichern.