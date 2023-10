27 Zoll, QHD & 165Hz: Dieser Curved Gaming-Monitor kostet am Prime Day nur noch die Hälfte

Sichert euch jetzt am Prime Day einen Gaming-Monitor im Curved-Design mit QHD-Auflösung, 27 Zoll und 165Hz mit starken 55% Rabatt im Angebot.

Es handelt sich dabei um den Lenovo G27qc-30. Der bietet eine erstklassige Ausstattung und ist mit einer UVP von 369€ ausgestattet. Am Prime Day senkt Amazon den Preis allerdings um sagenhafte 55%. So kostet der Gaming-Monitor nur noch 164,99€. Der Versand ist obendrein gratis.

Wenig überraschend handelt es sich dabei um den neuen Tiefstpreis für das Modell, das bisher nie unter 179€ zu haben war. Zum Vergleich: Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 225,58€ dafür. (Quelle: geizhals.de)

Curved Gaming-Monitor im Angebot

Der Lenovo G27qc-30 bietet ein attraktives Gesamtpaket für alle Gamer. Das 27 Zoll große Display ist mit 1500R gebogen. Das entspricht genau der Krümmung des menschlichen Auges. Der Bildschirm ist also perfekt an euer Sichtfeld angepasst und lässt euch so noch tiefer in eure Lieblingsspiele eintauchen.

Die QHD-Auflösung sorgt dabei für scharfe und schöne Bilder, die dank der hohen Bildwiederholrate von 165Hz auch superflüssig ablaufen. FreeSync Premium ist ebenfalls an Bord und reduziert Tearing und Ruckler noch weiter. Eure Eingaben werden durch die extrem kurze Reaktionszeit (nur 1ms) sehr schnell auf den Bildschirm übertragen, sodass ihr immer die Kontrolle behaltet.

