Präsident Knabe steht auf YouTube vor Gericht, wird mafiöser Tätigkeiten bezichtigt: „Absoluter Fiebertraum“

Wie ging der Prozess aus? Zum Ende trat der letzte Zeuge in den Zeugenstand: Marvin Game. Nachdem er eine Reihe an Straftaten zugegeben hatte, die er als ehemaliges Mitglied der Eintracht Spandau Ultras begangen haben soll, bezichtigte er Präsident Knabe ganz offen, der Anführer dieser Machenschaften zu sein.

Wie lief der Prozess ab? Esther Graf war als Zollbeamtin die erste Zeugin und lieferte mit ihrem aufgenommenen Video einen Hinweis auf seltsame Vorkommnisse in dem Spandauer Bock. So konnte sie zwei Gestalten auf Video festhalten, die sich nachts im Keller der Kneipe aufhielten und bei Ansprache schnell wegliefen.

Das ist die Vorgeschichte: Präsident Knabe mietete eine Gastronomie in dem Stadtteil Spandau an, um sie in den Spandauer Bock zu verwandeln, eine Fankneipe für Eintracht Spandau. Sein Vermieter der Prof. Dr. Dr. und gleichzeitiger Rechtsanwalt Jo Gerner.

Präsident Knabe, Vorsitzende des E-Sport-Teams Eintracht Spandau für League of Legends , muss sich in dem Konflikt rund um Jo Gerner nun vor Gericht behaupten. Der Vorwurf: Mafiöse Tätigkeiten. Ein Gerichtsprozess soll für Aufklärung und Schlichtung sorgen.

