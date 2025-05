HandOfBlood verteidigt sein Spiel vor Zuschauern auf Twitch – Erklärt, warum es die Zukunft ist

Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt es uns in die Kommentare! Das neue Spiel 9 Kings von HandOfBloods Publisherfirma INSTINCT3 hat schon viele begeisterte Spieler. Auch MeinMMO-Autorin Johanna hatte ihren Spaß mit dem Spiel: Durch sein neues Spiel auf Steam verstehe ich, warum HandofBlood so scharf auf Roguelikes ist

Das waren die Reaktionen der Community: Die Community stimmt dem Twitch-Streamer zu. So finden sich in seinem Twitch-Chat unter anderem folgende Nachrichten:

Das finde ich so krass, weil für mich ist es so: Ich spiele jetzt seit fünf Jahren mehr und mehr Indie-Games und hab da richtig krass reingefunden und es ist erstaunlich wie vielschichtig und deep und mechanically anspruchsvoll, aber auch teilweise storytechnisch Indie-Games viel krasser sind als AAA-Games teilweise. Es ist einfach für mich die Zukunft. Triple-A nimmt von Jahr zu Jahr ab, bis auf wenige Ausnahmen. HandOfBlood via YouTube

In einem Twitch-Stream gab HandOfBlood einen weiteren Einblick in das Spiel und das, während er als einer der NPCs des Spiels verkleidet war.

Darunter auch 9 Kings, ein Roguelike von den Entwicklern Sad Sockets. In Pixelgrafik platziert man Karten strategisch auf einem Spielfeld, um sich in Runden gegen die Angriffe von gegnerischen Königen zu verteidigen.

