„Total peinlich von euch“ – YouTuber vertickt Gaming-Date mit 28-Jähriger, die zu viele seltsame Fans hat

Ein Synchronsprecher und YouTuber hatte eine brillante Idee: Er versteigert als Wohltätigkeits-Auktion ein Gaming-Date mit der Streamerin Pokimane (28), die lange ein Star auf Twitch war. Es kommen riesige Gebote rein, aber die sind falsch.

Das ist die Idee:

Der Synchronsprecher Connor „CDawgVG“ Colquhoun macht eine Charity-Aktion und sammelt Spenden für die „Immune Defiency Foundation“.

Als besonderen Gag bietet er eine Gaming-Session mit Pokimane an. Mit ihr könne man seine „liebsten Spiele zocken“ und eine unvergessliche Erfahrung teilen.

Pokimane nimmt im Gaming-Kosmos eine Sonderstellung ein, denn sie war über Jahre die einzige Frau in den Top 10 auf Twitch nach Followerzahlen. Ihren Fans wurde häufig unterstellt, sie nur zu sehen, weil sie so attraktiv ist und sie sich Chancen bei ihr ausrechnen. “Pokimane Tier-3-Subs“ waren sozusagen die Simps von Twitch, bevor es den Begriff „Simp“ überhaupt gab.

Pokimane gehört zu den Streamern, die sich durch Prime Gaming professionalisieren konnten:

Gebote über 500.000 $ für Date mit Pokimane waren falsch

Das ist jetzt das Resultat: Es kamen riesige Gebote rein, über 410.000 $ und sogar 500.000 $. Doch diese Geboten stellten sich als Fakes heraus.

Der Veranstalter ist ziemlich sauer darüber. Er sagt: Es sei „super-cringe“ bei einer Wohltätigkeits-Auktion falsche Gebote abzugeben. Es sei nichts trauriger im Leben, als falsche Spenden für einen guten Zweck abzugeben. Das sei einfach extrem traurig.

Auch wenn die 500.000 $ fake sind, seien die richtigen Gebote aber immer noch sehr hoch.

Pokimane-Fans geben viel Geld aus, aber so irre sind sie nun auch nicht

Wo stehen aktuell die Gebote? Mittlerweile ist die Auktion offenbar von falschen Geboten bereinigt und das höchste Angebot steht bei 30.200 $ (via tiltify).

Wer noch eine Chance auf ein Date mit Pokimane haben will, muss 30.700 $ bieten. Immer noch hoch, aber wenigstens keine halbe Million Dollar mehr.

Wer bietet denn so viel Geld? Einer der Bieter, der bis auf 19.000 $ mitging, ist der Twitch-Streamer StableRonaldo (21). Der hat sein Geld mit Fortnite gemacht und nutzt die Auktion gerade, um selbst Content zu kreieren.

Gab es sowas schon mal? 2021 hat sich der Streamer Ludwig eine Stunde mit der Shooter-Legende shroud gesichert und dafür 53.000 $ hingelegt.

Pokimane rümpft selbst das Näschen über Formulierung

Was sagt Pokimane dazu? Die hat einen relativ niedriges Gebot, 2.550 $ geteilt und dazu geflötet:

„Eure einzige Chance, mit mir zu spielen LMAO“.

Die Formulierung „teilt eine unvergessliche Erfahrung“ fand Pokimane offenbar nicht so nett (via twitter). Andere Twitter-Nutzer sagten, das klinge so, als werde sie da von einem Zuhälter feilgeboten.

Pokimane hatte über Jahre eigentlich ein tadelloses Image und achtete darauf, immer professionell und freundlich rüberzukommen. Obwohl sie über Jahre als einzige Frau in den Top 10 unter besonderer Beobachtung stand, gelang ihr das mit wenigen Ausnahmen vorzüglich. Aber in ihren letzten Aktionen auf Twitch wurde sie doch scharf kritisiert, als sie eine Produkt auf den Markt warf: Die höchste moralische Instanz von Twitch verurteilt das Verhalten von Pokimane in der Keks-Affäre