Pokémon TCG Pocket: Mew ex wird euer Konter gegen die stärksten Karten im Spiel

Pokémon TCG Pocket hat ein neues Booster angekündigt. Der Star dieses Sets dürfte für viele Decks eine spannende Option werden.

Das ist das neue Booster: Der neue Set Mythical Island erscheint am 17. Dezember in Pokémon TCG Pocket. Es enthält 80 neue Karten, darunter 5 neue ex-Karten und 5 Trainerkarten.

Der Star des Sets ist Mew, das vorne auf dem Booster-Pack zu sehen ist. Das mysteriöse Pokémon aus der ersten Generation stellt auch eine der neuen ex-Karten da.

Und die hat einiges zu bieten:

130 KP

Die Attacke „Psyshot“ für eine Psycho-Energie, die 20 Schaden verursacht

Die Attacke „Genome Hacking“ für drei farblose Energien, die eine Attacke des gegnerischen aktiven Pokémon kopiert und einsetzt

Die neue Karte ist auch im Trailer zu sehen. Und warum die so stark wird, erklären wir euch unten.

Das macht die starke Mew ex Karte aus

Mew hat einige Punkte, die es ziemlich interessant machen. Der größte ist natürlich „Genome Hacking“. Die Attacke für drei farblose Energien übernimmt einfach eine Attacke des Gegners – und je nachdem, was euer Gegner in petto hat, fällt der Move dann ziemlich stark aus.

Glurak ex etwa gehört zu den stärksten Karten im Spiel und bringt eine Attacke mit, die 200 Schaden verursacht. Es braucht dafür aber zwei Feuer- und zwei farblose Energien, und muss auch noch zwei Feuer-Energien nach dem Einsatz ablegen. Mew hingegen braucht nur drei Farblos-Energien, kann die Attacke also schneller einsetzen. Dazu kommt, dass es keine Feuer-Energien ablegen muss, falls es keine angelegt hat.

Mew ex im neuen Trailer

Ähnlich sieht es beim beliebten Mewtu ex aus, das ebenfalls von seiner eigenen Attacke weggepustet werden könnte, wenn es gegen Mew antritt. Auch Monster wie Dragoran bringen mächtige Attacken mit, die viele oder komplizierte Energie-Kombinationen brauchen, während Mew einfach nur drei Energien von irgendeinem Typ braucht.

Dazu kommt: Mew ist als Basis-Pokémon auf keine Entwicklung angewiesen, und seine starke Attacke benötigt keinen bestimmten Energie-Typ. Es ist also verdammt vielseitig und kann in eigentlich jedem Deck eingesetzt werden, wenn man nicht unbedingt Psyshot verwenden will. Und mit nur einer Energie Rückzugskosten kriegt man es auch schnell wieder raus aus der aktiven Position, wenn nötig.

In Kombination mit Karten wie Guardevoir oder Misty kommt Mew im besten Fall sehr schnell an die benötigten Energien für Genome Hacking. Und dann kann es den Gegner ziemlich fies auskontern, sodass es ein starkes Mittel gegen die besten Decks in Pokémon TCG Pocket werden dürfte.

Der Nachteil: Mew ex wird stark, aber nicht übermächtig. Denn: Gegen schwache Pokémon, die selbst keine großartigen Attacken im Repertoire haben, kann es auch nicht viel ausrichten. Schließlich hängt seine eigene Stärke ein Stück weit von der Macht des gegnerischen Pokémon ab. Man muss es also taktisch klug einsetzen.

Was haltet ihr von der neuen Karte? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und falls ihr noch auf der Suche nach dem „normalen“ Mew seid: Auch das kann man in Pokémon TCG Pocket erhalten, und zwar jetzt schon. Mew ist eine geheime immersive Karte im Spiel, die man durch das Lösen einer besonderen Aufgabe bekommt. Es ist allerdings deutlich schwächer als Mew ex.