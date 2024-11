Pokémon TCG Pocket: Dragoran Deck – So setzt ihr den starken Drachen richtig ein

Das vergleichsweise einfach zu sammelnde Dragoran Deck in Pokémon TCG Pocket ist ein interessantes Deck mit einer speziellen Eigenschaft. Wie es aufgebaut ist und was es besonders macht, haben wir euch zusammengefasst.

Für die meisten aktuellen Decks, die sich in der Tier List der besten Decks in Pokémon TCG Pocket finden lassen, müsst ihr zum Teil sehr seltene Karten sammeln. Habt ihr solch eine Karte gefunden, müsst ihr meist noch das Glück haben, ein zweites Exemplar der Karte zu ergattern, um das entsprechende Deck gut spielen zu können.

Das Dragoran Deck weicht von dieser Norm ab. Alle Karten, die ihr hierfür benötigt, besitzen eine maximale Rarität von ♢♢♢, wodurch ihr sie recht leicht zusammensammeln könnt, ohne eure Pack-Punkte dafür einsetzen zu müssen.

Ihr könnt natürlich auch auf die Fullart-Variante von Dragoran setzen. Diese besitzt jedoch dieselben Werte und Fähigkeiten, wie die reguläre Form der Karte, die wesentlich leichter zu bekommen ist.

Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr das Deck zusammenstellen solltet, woher ihr die Karten dafür bekommt und welche Besonderheit dieses Deck mit sich bringt.

Dragoran Deck – Diese Karten braucht ihr

Es gibt 2 Varianten, wie ihr dieses Deck spielen könnt. Sie unterscheiden sich jedoch nur minimal und sind im Kern identisch. Für die erste Variante benötigt ihr die folgenden Karten:

2x Dratini (♢)

2x Dragonir (♢♢)

2x Dragoran (♢♢♢)

2x Snomnom (♢)

2x Mottineva (♢♢)

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Misty (♢♢)

2x Forschung des Professors

2x Sabrina (♢♢)

Wie wird das Deck gespielt? Der Kern dieses Decks ist das Entwickeln und die Versorgung von Dragoran mit Energien, damit ihr mit dieser Karte angreifen könnt. Da Dragoran eine Stufe 2 Karte ist und auch noch 4 Energien benötigt, kann dieser Prozess einige Runden dauern.

Daher spielt ihr zuerst Snomnom beziehungsweise idealerweise Mottineva. Mit seiner Attacke könnt ihr das gegnerische Pokémon in den Zustand Schlaf zwingen, wodurch es nur eine 50/50-Chance hat, euch in der nächsten Runde anzugreifen. Dies kann euch wertvolle Zeit bringen, die ihr für Dragoran benötigt.

Habt ihr ein fertiges Dragoran auf der Bank, dann wechselt ihr es in die aktive Position und greift damit an. Dragoran hat nicht nur satte 160 KP, mit denen er selbst einen regulären „Psychoantrieb“ von Mewtu ex überlebt, sondern verteilt außerdem 4 mal 50 Schaden unter den gegnerischen Pokémon.

Was ist das besondere an dem Deck? Während Dragoran insgesamt 4 mal 50 Schaden pro Runde austeilen kann und somit auf satte 200 Schaden pro Runde kommt, gibt es eine Besonderheit bei dieser Karte.

Während ihr normalerweise das aktive Pokémon des Gegners mit einer Attacke angreift, ist es bei Dragoran zufällig, auf welche Karten des Kontrahenten die jeweils 50 Schadenspunkte verteilt werden.

Ihr könnt also auch Pokémon, die sich auf der Bank eures Gegners befinden, besiegen. Gleichzeitig kann es euch aber auch passieren, dass alle 4 Pokémon eures Gegners in einer Runde angegriffen werden und keines davon besiegt wird, wenn sie noch restliche KP besitzen.

Zudem müsst ihr für dieses Deck 2 Arten an Energie-Karten mitführen. Dragoran benötigt sowohl Elektro- als auch Wasser-Energie, um angreifen zu können.

Woher erhalte ich die Karten? Dratini und seine beiden Entwicklungen erhaltet ihr in den Mewtu-Packs. Sabrina könnt ihr nur in den Glurak-Packs finden und Misty nur im Pikachu-Pack. Während ihr Snomnom und Mottineva in allen 3 Booster-Packs ziehen könnt, können die restlichen Karten im Shop erworben werden.

Wie sieht die alternative Variante des Decks aus? Ihr könnt auch eine leicht abgewandelte Version dieses Decks spielen. Dafür tauscht ihr die folgenden Karten aus:

Snomnom durch Smogon

Mottineva durch Smogmog

Misty durch Koga

Der Kerngedanke des Decks ist hier identisch, außer dass ihr Smogmog mit seiner Fähigkeit benutzt, bis ihr Dragoran fertig habt, und die beiden Monster dann tauscht.

Da in diesem Deck keine Finsternis-Energie eingeplant wird, kann Smogmog nicht direkt angreifen. Mit seiner Fähigkeit könnt ihr jedoch jede Runde das aktive Pokémon eures Gegners vergiften.

Smogon, Smogmog und Koga findet ihr in den Mewtu-Packs.

Welche Schwäche hat das Deck? Dragoran selbst besitzt keine Schwäche, sodass es keinen Typen gibt, der dieser Karte zusätzlichen Schaden mit einem Angriff zufügt.

Der Nachteil dieses Decks ist jedoch die lange Vorbereitung, die ihr benötigt, um Dragoran vollständig zu entwickeln und mit Energie-Karten zu versorgen.

Die Tatsache, dass ihr nicht aktiv auswählen könnt, welche Pokémon ihr mit Dragoran angreifen wollt und somit eine gehörige Portion Zufall mitspielt, kann als Nachteil dieses Decks betrachtet werden.

Neben dem Dragoran Deck gibt es noch einige weitere Decks, auf die ihr in Pokémon TCG Pocket zurückgreifen könnt, wenn ihr die richtigen Karten habt. Eines der aktuell stärksten und beliebtesten setzt dabei auf eine der kultigsten Figuren aus dem Pokémon-Franchise schlechthin: Pikachu ex Deck – So baut ihr eines der besten Decks in Pokémon TCG Pocket.