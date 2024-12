Pokémon TCG Pocket zeigt sein nächstes Boosterpack – Das steckt in „Mythical Island“

Wie geht es mit TCG Pocket weiter? Die Leaks hatten mit dem Datum, dem 17. Dezember 2024, recht. Tatsächlich wissen wir auch, wie es in Zukunft weitergehen soll. Denn einen grundsätzlichen Ablaufplan aktueller Termine, Events und Releases in Pokémon TCG Pocket gibt es bereits. Mehr Infos dazu findet ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Pokémon TCG Pocket Roadmap: Alles zu kommenden Erweiterungen und Events.

Was ist das für ein Booster? Mit „Mythical Island“ hat Pokémon TCG Pocket sein neustes Booster vorgestellt. Damit stehen euch dann in Zukunft etliche neue Karten für Spiele gegen KI und menschliche Gegner zur Verfügung. Bereits im Vorfeld hatte es Leaks und Gerüchte rund um die neue Erweiterung gegeben .

Das Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket hat mit „Mythical Island“ sein nächstes Booster vorgestellt. Was alles drin ist und was euch erwartet, lest ihr auf MeinMMO.

