Pokémon GO vergisst erneut Bonus in einem Event, kompensiert euch jetzt dafür

In Pokémon GO könnt ihr unter Umständen einen Bonus erhalten, der eigentlich schon früher aktiv sein sollte. Doch nicht alle Trainer profitieren davon gleichermaßen.

Immer wieder kommt es vor, dass Inhalte eines Events in Pokémon GO nicht wie geplant funktionieren oder freigeschaltet werden und die Trainer anschließend dafür kompensiert werden. Dabei kommen die Entschädigungen in der Community nicht immer gut an, da sie teilweise nicht mehr so stark sind, wie sie im entsprechenden Event gewesen wären.

Auch das „Hinab in die Tiefen“-Event, das vom 27. Januar 2026 bis zum 1. Februar 2026 im Spiel lief, war von solch einem Fehler betroffen, wie Pokémon GO nun berichtet. Eine entsprechende Entschädigung wurde jetzt angekündigt, doch diese ist nicht so stark, wie der Bonus im Event gewesen wäre.

Gleicher Bonus, andere Pokémon

Welcher Bonus ist betroffen? Im Spiel selbst findet ihr unter Neuigkeiten einen Beitrag mit dem Titel „Update: Hinab in die Tiefen“. Dort heißt es, dass es ein Problem mit der halbierten Schlüpfdistanz im Event gab.

Daher erhalten betroffene Trainer in der Zeit vom 12. Februar 2026 um 10:00 Uhr bis zum 15. Februar 2026 um 20:00 Uhr nachträglich den Bonus, der dafür sorgt, dass ihr nur die Hälfte an Strecke absolvieren müsst, um ein Ei auszubrüten.

Wer erhält den Bonus? In dem Beitrag ist lediglich von „betroffenen Trainern“ die Rede. Ob es sich hierbei um vereinzelte Trainer handelt oder um Trainer, die in einer bestimmten Zeitzone leben, ist nicht genau bekannt.

Wenn ihr wissen wollt, ob der Bonus bei euch aktiv ist oder nicht, dann testet dies am besten mit Bedacht. Nutzt dafür nach Möglichkeit den unendlichen Inkubator, anstatt die wertvollen Inkubatoren einzusetzen, die nach 3-maliger Nutzung zerstört werden.

Lohnt sich der Bonus jetzt? In Anbetracht der Monster, die ihr aktuell aus 7-km-Eiern bekommen könnt, dürfte der Bonus für einige Trainer uninteressanter sein, als er zum geplanten Event gewesen wäre.

Innerhalb des „Hinab in die Tiefen“-Events konntet ihr aus den 7-km-Eiern mit Larvitar, Kindwurm und Kapuno gleich 3 starke Monster erhalten, deren Entwicklungen allesamt zu den besten Angreifern in Pokémon GO zählen.

Aktuell ist in Pokémon GO das Event zum Valentinstag 2026 aktiv. Hier sind die möglichen Monster, die ihr aus 7-km-Eiern bekommen könnt, angepasst. Die möglichen Monster sind:

Nidoran (männlich)

Nidoran (weiblich)

Pii

Fluffeluff

Kikugi

Wonneira

Während ihr hier eine erhöhte Shiny-Chance bei den beiden Nidoran-Varianten besitzt, werden starke Angreifer gänzlich vermisst. Habt ihr es auf diese abgesehen, dann geht ihr also vergleichsweise leer aus. Sammler könnten hingegen davon profitieren, wenn diese Shinys es noch nicht in die Sammlung geschafft haben.

Während das Pokémon-Franchise in diesem Jahr 30 wird, feiert Pokémon GO in diesem Jahr ebenfalls bereits das 10-jährige Jubiläum. In Zuge dessen sind bereits die ersten Feierlichkeiten im Spiel aktiv. Und dort könnt ihr ein paar starke Belohnungen erhalten – wenn ihr wisst, was ihr tun müsst: Neuer Trick in Pokémon GO schenkt euch Sonderbonbons, doch müsst ihr dafür etwas Ungewöhnliches tun.