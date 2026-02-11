Neuer Trick in Pokémon GO schenkt euch Sonderbonbons, doch müsst ihr dafür etwas Ungewöhnliches tun

In Pokémon GO sind vor kurzem die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum gestartet. Und bereits jetzt wartet eine Belohnung auf euch im Spiel.

Am Wochenende fand in den USA der diesjährige Superbowl statt, also das Finale einer American Football Saison. Auch Pokémon war in einem der begehrten Werbeplätze vertreten und kündigte in dem Kontext die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchises sowie zum 10-jährigen Jubiläum von Pokémon GO an.

In Pokémon GO wurden die Feierlichkeiten mit einer neuen Foto-Funktion gestartet. Ein findiger User hat nun herausgefunden, wie ihr hierfür auch noch einige starke Belohnungen erhaschen könnt – ihr müsst vorher nur eine Kleinigkeit erfüllen.

Ausloggen, Foto machen, Belohnungen kassieren

Wie erhalte ich die Belohnungen? Die Foto-Funktion mit dem Titel „Was ist dein Favorit“ findet ihr im Spiel, wenn ihr das Menü öffnet. Hier seht ihr unten einen neuen Button mit einem Pikachu, mit dem ihr die Funktion starten könnt.

Wie der User Lobster-Mittens auf Reddit herausgefunden hat, müsst ihr euch jedoch erst aus dem Spiel ausloggen, wenn ihr die Belohnungen erhalten wollt. Das tut ihr, indem ihr das Menü öffnet, auf Einstellungen geht und dann ganz unten auf Abmelden klickt.

Dort, im Anmeldebildschirm, könnt ihr ebenfalls die Foto-Funktion des Events nutzen. Tut das, indem ihr ein Monster auswählt und ein Foto knippst. Habt ihr das erledigt, könnt ihr euch wieder im Spiel anmelden.

Wenn ihr anschließend bei euren Spezialforschungen nachschaut, dann seht ihr dort eine bereits absolvierte Spezialforschung mit dem Titel „Was ist dein Favorit?“, die ihr direkt einlösen könnt.

Welche Belohnungen gibt es? Wenn ihr die Spezialforschung erhalten habt, dann könnt ihr euch über 10.100 Sternenstaub, 5 Sonderbonbons sowie ein Glücks-Ei freuen.

Welche Probleme gibt es? In dem Beitrag auf Reddit berichten einige Trainer, dass das bei ihnen nicht korrekt funktioniert und sie bei dem Versuch, im abgemeldeten Zustand ein Foto zu erstellen, eine Fehlermeldung erhalten. Woran das genau liegt, ist bisher nicht bekannt.

Der Nutzer LkMMoDC schreibt dazu, dass die Google AR Services auf eurem Smartphone installiert sein müssen. Außerdem müsst ihr Pokémon GO die Berechtigungen für die Kamera erteilen. Solltet ihr bei der Erstellung des Fotos Probleme haben, könnt ihr prüfen, ob beide Bedingungen auf eurem Smartphone gegeben sind.

Wir haben die beschriebene Methode ebenfalls probiert und bei uns hat sie ohne Probleme funktioniert.

