Pokémon GO feiert 30 Jahre Pokémon, startet jetzt die erste Aktion zum Jubiläum – So nutzt ihr sie

News
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO feiert 30 Jahre Pokémon, startet jetzt die erste Aktion zum Jubiläum – So nutzt ihr sie

In Pokémon GO lautet das neue Motto: Was ist dein Favorit? Mit der Frage nach dem Lieblingspokémon geht es in Richtung Jubiläum.

Was ist das für eine Aktion? 2026 gibt es gleich zwei große Geburtstage zu feiern: Die Pokémon-Reihe wird 30, und auch Pokémon GO feiert im Sommer schon zehnjähriges Jubiläum.

Nun gibt es die erste Aktion zu diesen Feierlichkeiten: Was ist dein Favorit?, startet als neues Feature in Pokémon GO.

Was ist das für ein Feature? Die neue Funktion nutzt die Kamera in Pokémon GO. Ihr könnt sie nutzen, um euer persönliches Lieblingspokémon zu fotografieren. Dafür müsst ihr es noch nicht mal gefangen haben: Nahezu alle Pokémon, die derzeit in Pokémon GO verfügbar sind, können einfach fotografiert werden.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt 5 legendäre Zwerge aus Warhammer Fantasy, die mit ihrer Sturheit ganzen Armeen trotzen – Und drei böse Verräter Der erste Raid von Sauercrowd stand auf der Kippe – Jetzt hat die Gilde so viele 60er, dass man über eine zweite Gruppe nachdenkt Crimson Desert zeigt, wie ihr so mächtig werdet wie die Figur in den Trailern, verrät mehr zu Kämpfen Die Sprecherin der neuen Overwatch-Heldin meldet sich zur Kritik: „Das ist ein Kampf, der es wert ist, gekämpft zu werden“ Overwatch: Alle Skin Codes (Februar 2026) – So löst ihr sie ein Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet Fans eines Mangas können nicht fassen, dass die Story nach 14 Jahren immer noch nicht endet: „Könnte einer der größten Reinfälle sein“ „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Spieler suchen „den Boss mit den meisten HP“, finden einige absurde Ergebnisse

Wie nutze ich Was ist dein Favorit, in Pokémon GO?

Tatsächlich kann man das Feature auch nutzen, wenn man noch nicht in Pokémon GO angemeldet ist. In dem Fall öffnet man es, indem man die App startet und im Anmeldebildschirm auf den entsprechenden Button unten klickt.

Angemeldete Spieler wiederum finden das Feature in der App, wenn man im Menü unten links auf das Kamera-Symbol klickt. Ein kleiner Sticker weist auch darauf hin.

Habt ihr das Feature gestartet, könnt ihr einfach eines der Pokémon aus der durchsuchbaren Liste wählen. Dann sollt ihr ein Foto machen – laut App am besten mit einer Person, oder mit euch selbst, drin. Dann wird das Pokémon gemeinsam mit euch positioniert.

Danach könnt ihr das Foto mit Stickern dekorieren.

Welche Boni gibt es? Es gibt Boni für neue Spieler, die das Feature aus dem Anmeldebildschirm heraus nutzen und sich so im Spiel anmelden. Sie erhalten eine Spezialforschung, die Items, ein Gengar und 100 Münzen briognen. Sie ist bis zum 31. März 2026, 20:00 Uhr abholbar.

Die großen Jubiläen dürften ein wichtiges Thema für Pokémon, aber im Speziellen auch für Pokémon GO werden. Das betonte auch Director Michael Steranka in unserem Interview im Rahmen des GO Fest Paris 2025. Wir sind gespannt, wie sich das Jahr entwickeln wird!

Mehr zum Thema
Pokémon GO kündigt das 16. Giga-Pokémon an – Lohnt es sich?
von Max Handwerk
Pokémon GO bringt neues legendäres Pokémon, erhält eigenen Raid-Tag
von Max Handwerk
Pokémon GO: Fangkunst startet morgen, lässt euch für wenige Stunden 3 Shinys leichter fangen
von Paul Kutzner

Auch beim diesjährigen Superbowl war das Pokémon-Jubiläum schon Thema. In einem Spot rund um den Geburtstag gaben einige Stars wie Lady Gaga Einblicke, welche Pokémon ihre Lieblinge sind. Die Sängerin beispielsweise ist ein großer Fan von Pummeluff. Und noch mehr Informationen zu den Lieblingspokémon der Stars findet ihr hier.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Pokémon GO kündigt das 16. Giga-Pokémon an – Lohnt es sich?

Pokémon GO Pokeball fang

Pokémon GO bringt neues legendäres Pokémon, erhält eigenen Raid-Tag

Pokemon GO Fangkunst Choreogel

Pokémon GO: Fangkunst startet morgen, lässt euch für wenige Stunden 3 Shinys leichter fangen

Pokémon GO Avatare

Pokémon GO: Spieler nutzen lustige Hüte, weil sie noch immer ihre alten Trainer vermissen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx