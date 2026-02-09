Pokémon GO feiert 30 Jahre Pokémon, startet jetzt die erste Aktion zum Jubiläum – So nutzt ihr sie

In Pokémon GO lautet das neue Motto: Was ist dein Favorit? Mit der Frage nach dem Lieblingspokémon geht es in Richtung Jubiläum.

Was ist das für eine Aktion? 2026 gibt es gleich zwei große Geburtstage zu feiern: Die Pokémon-Reihe wird 30, und auch Pokémon GO feiert im Sommer schon zehnjähriges Jubiläum.

Nun gibt es die erste Aktion zu diesen Feierlichkeiten: Was ist dein Favorit? , startet als neues Feature in Pokémon GO.

Was ist das für ein Feature? Die neue Funktion nutzt die Kamera in Pokémon GO. Ihr könnt sie nutzen, um euer persönliches Lieblingspokémon zu fotografieren. Dafür müsst ihr es noch nicht mal gefangen haben: Nahezu alle Pokémon, die derzeit in Pokémon GO verfügbar sind, können einfach fotografiert werden.

Wie nutze ich Was ist dein Favorit , in Pokémon GO?

Tatsächlich kann man das Feature auch nutzen, wenn man noch nicht in Pokémon GO angemeldet ist. In dem Fall öffnet man es, indem man die App startet und im Anmeldebildschirm auf den entsprechenden Button unten klickt.

Angemeldete Spieler wiederum finden das Feature in der App, wenn man im Menü unten links auf das Kamera-Symbol klickt. Ein kleiner Sticker weist auch darauf hin.

Habt ihr das Feature gestartet, könnt ihr einfach eines der Pokémon aus der durchsuchbaren Liste wählen. Dann sollt ihr ein Foto machen – laut App am besten mit einer Person, oder mit euch selbst, drin. Dann wird das Pokémon gemeinsam mit euch positioniert.

Danach könnt ihr das Foto mit Stickern dekorieren.

Welche Boni gibt es? Es gibt Boni für neue Spieler, die das Feature aus dem Anmeldebildschirm heraus nutzen und sich so im Spiel anmelden. Sie erhalten eine Spezialforschung, die Items, ein Gengar und 100 Münzen briognen. Sie ist bis zum 31. März 2026, 20:00 Uhr abholbar.

Die großen Jubiläen dürften ein wichtiges Thema für Pokémon, aber im Speziellen auch für Pokémon GO werden. Das betonte auch Director Michael Steranka in unserem Interview im Rahmen des GO Fest Paris 2025. Wir sind gespannt, wie sich das Jahr entwickeln wird!

Auch beim diesjährigen Superbowl war das Pokémon-Jubiläum schon Thema. In einem Spot rund um den Geburtstag gaben einige Stars wie Lady Gaga Einblicke, welche Pokémon ihre Lieblinge sind. Die Sängerin beispielsweise ist ein großer Fan von Pummeluff. Und noch mehr Informationen zu den Lieblingspokémon der Stars findet ihr hier.