Promis wie Lady Gaga verraten ihre Lieblings-Pokémon, die Wahl eines Monsters ist wild: „Er bekommt die Liebe, die er verdient“

Dieses Jahr feiert Pokémon sein 30. Jubiläum. Während des Superbowls gab es im Rahmen des Geburtstags eine Werbung zu sehen, in der Promis über ihre Lieblings-Pokémon sprechen.

Was ist das für eine Werbung? In der Werbung tauchen mehrere Promis auf, die über ihre liebsten Pokémon schwärmen. Sie reden über ihr Aussehen und ihre Eigenschaften, bis die Pokémon selbst tatsächlich auch als Computeranimation im Clip auftauchen.

Das Video könnt ihr euch entweder auf YouTube oder direkt hier ansehen:

Einige der Stars interagieren sogar mit den Pokémon. Das große Highlight des Videos ist wohl, dass Lady Gaga mit ihrem Favorit Pummeluff ein Duett singt. Generell fällt auf, wie gut die Eigenschaften der Pokémon zu ihren Stars und Sternchen passen, die sie als Liebling haben:

Trevor Noah (Comedian): Enton

Jisoo (Sängerin der K-Pop-Band Blackpink): Evoli

Lamine Yamal (Spanischer Fußballer): Zygarde

Charles Leclerc (Fahrer in der Formel 1): Arkani

Young Miko (Rapperin): Gengar

Maitreyi Ramakrishnan (Schauspielerin): Luxtra

Am Ende des Videos wollen die Stars wissen, was eure liebsten Pokémon sind. Doch in den Kommentaren unterhalb des YouTube-Videos drehen sich viele der Top-Kommentare um die Auswahl des Stars. Davon sticht vor allem einer heraus.

Ein Pokémon ist besonders

Welche Auswahl sticht heraus? Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen Lady Gaga und Pummeluff. Es sei für einen Teil der Kommentierenden „iconic“, dass so eine berühmte Sängerin in dem Clip zusammen mit Pummeluff singt.

Doch viele Pokémon seien in der Auswahl sehr einfach. Die meisten ausgewählten Taschenmonster stammen nämlich aus der ersten Generation, die am häufigsten für Werbung genutzt wird, da die meisten Fans sie kennen. Nur Luxtra und Zygarde kommen aus einer späteren Generation.

Hier freuen sich die Fans am meisten über die Auswahl von Zygarde. Der Fußballer Lamine Yamal sagt nämlich nicht nur Zygarde an sich, sondern spezifiziert seine Wahl mit der Optimumform. Dabei handelt es sich um die Form von Zygarde, die er temporär im Kampf einnimmt, wenn seine KP auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger fallen und es eine bestimmte Fähigkeit besitzt.

Ein User schreibt beispielsweise: „Ich finde es toll, dass sich die meisten Auswahlen im Grunde genommen auf ‚Eigentlich nur Haustiere mit zusätzlichen Kräften‘ beschränken, und dann kommt dieser Typ daher und sagt: ‚Ja, mein Favorit ist ZYGARDE COMPLETE, ARBITER OF ECOLOGICAL CONTINUUM.‘“

Ein anderer Zuschauer freue sich einfach, dass sein liebstes Pokémon endlich Aufmerksamkeit bekommt: „Ich bin so froh, dass Zygarde einen Platz in dieser Liste bekommen hat. Ich habe viele Favoriten, aber er gehört zu den Top-Charakteren. Mein Lieblingscharakter bekommt endlich die Anerkennung, die er verdient.“

Daneben gibt es viele Kommentare, die sich auch um die anderen Promis und ihre Favoriten drehen. Daran sieht man, dass sich hier Fans aus unterschiedlichen Richtungen wie Musik oder Sport zusammenfinden.

