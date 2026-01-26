So erhaltet ihr das neue Monster Lumispross in Pokémon GO – Alle Infos zu Hinab in die Tiefen

So erhaltet ihr das neue Monster Lumispross in Pokémon GO – Alle Infos zu Hinab in die Tiefen

Das nächste Event in Pokémon GO bringt euch wieder ein Monster-Debüt. Wir haben alle Infos für das Event für euch zusammengetragen.

Was ist das für ein Event? Das Event „Hinab in die Tiefen“ beginnt am Dienstag, dem 27. Januar 2026 um 10:00 Uhr. Es läuft bis Sonntag, dem 1. Februar 2026 um 20:00 Uhr.

Wie erhalte ich Lumispross? Das Gestein- und Gift-Monster Lumispross feiert im Event sein Debüt. Ihr könnt das Monster aus der 9. Generation auf Routen, in Feldforschungen sowie in der kostenlosen sowie der kostenpflichtigen befristeten Forschung erhalten.

Mit Lumiflora besitzt Lumispross eine Entwicklung. Ob und wie ihr die Entwicklung zum Start des Events in Pokémon GO erhalten könnt, ist aktuell nicht bekannt.

Alle Inhalte von Hinab in die Tiefen

Welche Boni gibt es im Event? Wenn ihr innerhalb von „Hinab in die Tiefen“ Routen absolviert, dann erhaltet ihr hierfür die 3-fache Menge an Erfahrungspunkten. Außerdem gibt es eine halbierte Schlüpf-Distanz für Eier, die ihr im Event in Brutmaschinen packt.

Während ihr Digda und Mangunior mit einer erhöhten Chance als Shiny begegnen könnt (**), besitzen alle Monster, die wir im Folgenden mit einem * markiert haben, die reguläre Shiny-Chance.

Welche Monster gibt es im Event? In der Wildnis könnt ihr zudem auf die Monster Digda**, Dummisel*, Meditie* sowie Mangunior** treffen.

Aus Eiern könnt ihr die folgenden Monster ausbrüten:

  • Digda**
  • Larvitar*
  • Kindwurm*
  • Kapuno*
  • Mangunior**

Welche weiteren Inhalte gibt es? Auch Feldforschungen sind Teil des Events. Hier könnt ihr beim erfolgreichen Abschluss Event-Monster als Belohnungen erhalten.

Ebenfalls ist eine kostenlose, befristete Forschung Teil des Events. Genauere Informationen zu der Forschung sind jedoch aktuell nicht bekannt.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem ein Ticket mit einer befristeten Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr bis zum Ende des Events die doppelte Menge an Schlüpf-Bonbons. Zudem bekommt ihr 2 Brutmaschinen sowie Begegnungen mit Digda**, Mangunior** und dem neuen Monster Lumispross.

Der Januar nähert sich in großen Schritten dem Ende. Doch auch in den letzten Tagen des aktuellen Monats gibt es noch verschiedene Inhalte, die in Pokémon GO auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.

