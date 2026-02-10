3 Gründe, warum ihr das aktuelle Event in Pokémon GO unbedingt nutzen solltet

Das Event zum Valentinstag 2026 startet in Pokémon GO. Es bringt euch einige seltene sowie starke Belohnungen mit.

Was ist das für ein Event? Nicht nur in der realen Welt, sondern auch in Pokémon GO findet am 14. Februar der Valentinstag statt. Das passende Event startet bereits am Dienstag, dem 10. Februar 2026 um 10:00 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 15. Februar 2026 um 20:00 Uhr.

Vor allem Sammler können in diesem Event stark auf ihre Kosten kommen, denn es warten mehrere Monster mit einer erhöhten Shiny-Chance sowie 2 Monster-Formen, die ihr nur sehr selten im Spiel erhalten könnt.

Die Highlights vom Valentinstag 2026

1. Erhöhte Chance auf Shinys: Das erste Highlight des Events sind satte 3 Monster, die ihr im Event mit erhöhter Wahrscheinlichkeit als Shiny erhalten könnt. Das sind die weibliche sowie die männliche Nidoran-Form und Kikugi.

Die beiden Nidoran-Varianten findet ihr im Event in der Wildnis sowie in 7-km-Eiern. Kikugi findet ihr ebenfalls in 7-km-Eiern.

2. Seltene Pokémon-Formen: Der 2. Grund, warum ihr das Event nicht verpassen solltet, sind Coiffwaff und Pandir. Coifwaff besitzt 9 verschiedene Formen, die es annehmen kann. Innerhalb des Valentins-Events könnt ihr es in die seltene Herzchenschnitt-Form ändern.

Dafür müsst ihr ein Coiffwaff aus eurer Box auswählen. Für 25 Coiffwaff-Bonbons sowie 10.000 Sternenstaub könnt ihr das Monster dann auf die Herzchenschnitt-Form wechseln.

Ihr könnt im Event außerdem Pandir mit dem seltenen Herzmuster erhalten. Dieses erhaltet ihr durch die kostenlose, befristete Forschung, die durch die Erfüllung der globalen Aufgabe freigeschaltet wird.

3. Richtig viele Erfahrungspunkte: Für jedes Monster, das ihr innerhalb des Events fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Wird die globale Herausforderung von den weltweiten Trainern gemeinsam absolviert, wird außerdem ein noch stärkerer EP-Bonus freigeschaltet: 750 EP für jedes Monster, das ihr mit einem Curveball fangt.

Sollten die beiden Boni gemeinsam funktionieren, könnt ihr also 1.500 Erfahrungspunkte für jeden Fang erhalten. Setzt ihr ein Glücks-Ei ein, dann wird der Bonus sogar nochmals verdoppelt.

Weitere Inhalte des Events

Welche Monster gibt es im Event? Innerhalb des Events gibt es verschiedene Monster, die ihr erhalten könnt.

In der Wildnis:

Nidoran (männlich)**

Nidoran (weiblich)**

Coiffwaff*

Ohrdoch* (seltener)

Aus 7-km-Eiern:

Nidoran (männlich)**

Nidoran (weiblich)**

Pii*

Fluffeluff*

Kikugi*

Wonneira*

In 3-Sterne-Raids:

Guardevoir*

Galagladi*

Während ihr alle Monster, die mit einem * markiert sind, als Shiny erhalten könnt, ist die Chance bei Monstern, die mit ** markiert sind, zusätzlich erhöht.

Fangt ihr Guardevoir und Galagladi nach einem Raid oder entwickelt ihr eines der beiden Monster innerhalb des Events, dann beherrscht es die Lade-Attacke Synchrolärm.

Welche Boni gibt es im Event? Während des Valentinstags 2026 sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen von Monstern

doppelte Menge an Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken

erhöhte Shiny-Chance für Nidoran (weiblich), Nidoran (männlich) und Kikugi

Feldforschungen, bei denen ihr weiteren Event-Monstern begegnen könnt

Was ist die globale Herausforderung? Auch eine globale Herausforderung ist Teil des Events. Diese dreht sich um das Versenden von Geschenken. Wird die Herausforderung erfolgreich absolviert, dann werden zusätzlich die folgenden Boni bis zum Ende des Events freigeschaltet:

kostenlose, befristete Forschung mit Pandir (Herzmuster) als Belohnung

750 Erfahrungspunkte bei jedem Fang mit einem Curveball

mit etwas Glück erhaltet ihr Sonderbonbons beim Öffnen von Geschenken

Nicht nur das Valentins-Event wartet im Februar auf euch. Der aktuelle Monat ist wieder vollgepackt mit unterschiedlichen Events, Rampenlicht-Stunden, Raids und weiteren Inhalten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.