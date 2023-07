Pokémon GO trollt mich und setzt mir seit Wochen ein cooles Monster vor, aber immer zur falschen Zeit

In Pokémon GO ist es immer ein Highlight, wenn plötzlich ein neues Pokémon in der näheren Umgebung auftaucht. Dann packt einen der Sammler-Instinkt – blöd nur, wenn man dann nicht los kann.

In Pokémon GO kann man alle möglichen Sachen machen. Gegen Rockets kämpfen, im Raid legendäre Monster schnappen, den Kumpel spazieren führen, Eier ausbrüten, und, und, und … und ich find, das alles hat was für sich, ohne Frage.

Doch mein liebster Aspekt am Spiel, das war schon immer das einfache durch die Gegend laufen und schauen, ob sich irgendwo bislang noch unentdeckte Monster tummeln.

Wenn so ein kleiner Schatten unten rechts im In der Nähe -Reiter verrät, dass sich irgendwo etwas versteckt, was ich noch nicht kenne – da bin ich direkt Feuer und Flamme.

Über die Jahre wurde das allerdings immer seltener. Pokémon GO ist mittlerweile ja auch schon fast sieben Jahre alt, ich selbst spiele seit 2018. Da hat man eine Menge gesehen und gefangen. Zudem sind große, neue Monsterwellen selten. Die frischen Pokémon kommen eher vereinzelt in Events, oder werden gar nicht erst als wilder Spawn veröffentlicht, sondern an anderen Stellen des Spiels.

Das bedeutet: Der Unentdeckt -Schatten taucht bei mir immer seltener auf. Umso mehr freute ich mich, als es kurz nach Start der Season Verborgene Edelsteine mal wieder so weit war und da etwas auftauchte, was ich nicht kenne.

Nur: Bis heute hatte ich keine Gelegenheit, es zu fangen. Und so langsam fühl ich mich fast schon ausgetrickst vom Spiel.

Ein unbekannter Aal schwimmt mir vor der Nase rum – Aber nie dann, wenn es passt

Das ist mein Problem: Vor einigen Wochen stellte ich fest, dass in der Nähe meiner Wohnung ein Aal-förmiges Monster auftauchte. Erst war ich ganz aufgeregt, weil ich dachte, das sei die Perlu-Entwicklung Saganabiss, und damit das letzte Monster, das mir noch im Hoenn-Dex fehlt.

Da die aber in der Wildnis nicht spawnen, kann das leider nicht sein. Mittlerweile hab ich aber zumindest rausgekriegt, dass es sich dabei wohl um die Zapplardin-Entwicklung Zapplalek handelt. Nicht ganz so ungewöhnlich, aber doch selten genug, dass ich es noch nicht habe, geschweige denn ausreichend Bonbons.

Doch das Fiese an der Nummer: Aus irgendeinem Grund kreuzt der Aal einfach immer nur so gegen 09:00 oder 10:00 Uhr morgens in der Nähe auf. Den Rest des Tages glänzt er frecherweise durch Abwesenheit.

Dummerweise ist das aber eine Zeit, in der ich in der Regel so gar nicht mal eben auf einen Pokémon-GO-Spaziergang gehen könnte. Es will ja schließlich gearbeitet werden – und ich fürchte, der Aal weiß das. Meine Hoffnung, er würde irgendwann mal zu besseren Zeiten auftauchen, ignoriert er jedenfalls geflissentlich.

Regelmäßig grüßt der Aal auf der Arbeit

Stattdessen grinst mich das Monster immer wieder regelmäßig am Morgen aus gerade so viel Entfernung an, dass es genau nicht auf der Karte spawnt. Irgendwann haut es dann wieder ab, und futsch ist die Gelegenheit.

Bleibt also nur zu hoffen, dass es irgendwann mal die Uhrzeit verpennt und zum Feierabend aufkreuzt. Oder ich muss zwischendurch halt doch mal los… Sorry Chef!

Das Spiel mit dem Schatten: Kennt ihr diese Situation auch? Dass ein unbekanntes, vielleicht sogar seltenes Monster plötzlich in der Nähe erscheint und ihr alles stehen und liegen lassen wolltet, um es zu schnappen? Was war es bei euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten steht in Pokémon GO demnächst ein klassisches Pokémon-Event an: Der Community Day Classic mit Schiggy.