Trainer in Pokémon GO bereitet sich auf ein starkes Monster vor, das vielleicht niemals erscheint

Die richtige Vorbereitung kann sich für viele Aktivitäten in Pokémon GO lohnen. Ein Trainer zeigt, wie er sich auf ein Monster vorbereitet, das vielleicht niemals erscheint.

Wenn ihr an Events in Pokémon GO teilnehmen wollt, kann die richtige Vorbereitung enorme Unterschiede machen. Egal, ob es sich um passende Konter für starke Bosse oder ausreichend Items für Community Days handelt.

Ein Trainer zeigt auf Reddit, wie er sich für den Release eines starken Monsters vorbereitet. Und dabei ist es nicht mal sicher, ob und wann das überhaupt erscheint.

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7 Forschungen, 1 Ziel

Wie bereitet sich der Trainer vor? Wie der Trainer in seinem Beitrag zeigt, hat er über die letzten Jahre 8 Spezialforschungen gesammelt und noch nicht abgeschlossen. Während es sich bei einer der Forschungen um die Spezialforschung zu Marshadow aus dem letzten Jahr handelt, sind die anderen 7 Rocket-Forschungen.

Was bringen die Forschungen? In jeder der Spezialforschungen könnt ihr im Laufe der Forschung ein Super-Rocket-Radar erhalten. Die Forschungen wurden jeweils zu Rocket-Events veröffentlicht. Der Trainer hat die Forschungen jedoch nicht abgeschlossen, sondern gesammelt.

Wenn ihr bei einer Rocket-Forschung den 1. Schritt noch nicht abgeschlossen habt, dann könnt ihr euch das Super-Rocket-Radar aufsparen und bei einem anderen Event einlösen, wenn ein für euch interessanterer Crypto-Boss Teil des Events ist.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

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Wofür sammelt der Trainer? Wie der Trainer in dem Titel des Beitrags erwähnt, wartet er auf Crypto-Rayquaza oder ein vergleichbar gutes Monster. Während alle legendären Monster aus der 3. Generation im Spiel verfügbar sind, ist Rayquaza das einzige, das noch nicht erschienen ist.

Wann beziehungsweise ob das Monster jedoch jemals in der Crypto-Variante erscheint, ist bisher nicht bekannt. Es bleibt also abzuwarten, ob der Trainer die Spezialforschungen dafür einlösen kann. Sollte es so sein, dann kann er sich direkt 7 zusätzliche Exemplare einsacken.

Lässt sich die Strategie nachmachen? Wenn ihr selbst noch Spezialforschungen im 1. Schritt besitzt, die im Verlauf ein Super-Rocket-Radar bringen, dann könnt ihr diese ebenfalls aufheben.

Beim nächsten Rocket-Event erhaltet ihr das Super-Rocket-Radar nicht mehr in einer Spezialforschung, sondern als Teil des Event-GO-Passes. Wenn diese Vorgehensweise auch in Zukunft so fortgeführt wird, dann habt ihr keine Möglichkeit mehr, Spezialforschungen und die daraus verbundenen Super-Rocket-Radare zu bunkern. Ob ihr die Super-Rocket-Radare aus einem GO-Pass bunkern könnt, ist noch nicht bekannt.

Das kommende Rocket-Event startet bereits Ende April. Neben den Rockets gibt es noch weitere Inhalte, die in den letzten Tagen des aktuellen Monats im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.