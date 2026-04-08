Das fiese Team GO Rocket kehrt in Pokémon GO zurück. Und hat direkt ein neues, legendäres Monster erstmalig als Crypto dabei.

Was ist das für ein Event? Team GO Rocket kapert das Event „Stählerner Entschluss“ mit einer Übernahme. Diese findet in der Zeit vom Donnerstag, dem 30. April 2026 um 0:00 Uhr bis Montag, dem 4. Mai 2026 um 20:00 Uhr statt.

Mit dabei sind bekannte Boni, neue Monster, die ihr erstmals als Crypto fangen könnt, ein neues Shiny und ein neues legendäres Crypto-Monster beim Boss Giovanni.

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Das erwartet euch in der Rocket-Übernahme

Welches legendäre Crypto feiert Debüt? Findet und besiegt ihr im Event Giovanni, indem ihr ein Super-Rocket-Radar benutzt, dann könnt ihr beim Boss der Vereinigung erstmals Demeteros (Inkarnationsform) als Crypto erhalten.

Da bereits die reguläre Form des Monsters zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört, wird die Crypto-Variante entsprechend noch stärker werden.

Während ihr in der Vergangenheit das Super-Rocket-Radar durch Forschungen erhalten habt, ist es diesmal Teil des GO-Passes, der während des Events „Stählerner Entschluss“ aktiv ist.

Welches Monster ist erstmals als Shiny im Spiel? Mit Beginn des Events könnt ihr Knattox erstmals auch als Shiny erhalten. Ihr findet das Monster in 12-km-Eiern.

Welche Monster sind erstmals Cryptos? Während ihr bei Giovanni erstmals Demeteros in der Inkarnationsform als Crypto erhalten könnt, gibt es auch einige Monster, die ihr erstmals bei den Rüpeln als Crypto erhaltet:

Eguana*

Araqua*

Bubungus*

Velursi*

Welche Boni gibt es im Event? Wie bei Rocket-Events üblich, gibt es auch ein paar Boni, die Teil des Events sind. Dabei handelt es sich um die folgenden Boni:

Frustration kann verlernt werden, indem ihr eine Lade-TM einsetzt

Team GO Rocket erscheint häufiger in Ballons und an PokéStops

Crypto-Monster, die ihr in 1- und 3-Sterne-Crypto-Raids besiegt, können eine größere Varianz der IV besitzen

Zudem ist der GO-Pass, der in Stählerner Entschluss aktiv ist, auch während der Übernahme weiterhin aktiv. Hier könnt ihr, neben dem Super-Rocket-Radar, auch weitere Belohnungen wie Event-Monster, mysteriöse Teile und Crypto-Scherben erhalten. Zudem gibt es 2 Meilensteine, die euch Boni freischalten, die bis zum Ende des Events aktiv sind.

Nicht nur das Rocket-Event erwartet euch im aktuellen Monat im Spiel. Es gibt wie gewohnt noch weitere Inhalte wie Events, Dynamax-Monster und Raids. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch wann im Spiel erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.