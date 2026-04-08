Pokémon GO bringt seltenes Shiny und auch noch ein neues Monster

Das nächste Event wurde in Pokémon GO angekündigt. Mit dabei ist ein zeitlich verfügbares Shiny sowie ein komplett neues Monster.

Was ist das für ein Event? Das Event trägt den Namen „Stählerner Entschluss“ und findet in der Zeit vom Dienstag, dem 28. April 2026, um 10:00 Uhr bis zum Montag, dem 4. Mai 2026, um 20:00 Uhr statt.

Eines der Highlights des Events dürfte ein Shiny sein, das ihr nur selten bekommen könnt. Auch ein nagelneues Monster könnt ihr im Event erhaschen – und sogar ebenfalls direkt als Shiny erhalten.

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Welches Shiny ist zeitlich verfügbar? Während des Events könnt ihr Meltan als Shiny erhalten, wenn ihr die Wunderbox aktiviert. Seit dem Release von Pokémon HOME benötigt ihr nicht mal eine Switch, um die Wunderbox in Pokémon GO zu erhalten.

Zudem wird die Abklingzeit der Wunderbox im Event reduziert, sodass ihr diese öfters aktivieren könnt und somit öfters die Chance auf ein Shiny-Meltan habt.

Welches Monster feiert sein Debüt? Zudem könnt ihr im Event erstmals Schlurm im Spiel erhalten. Das Monster existiert seit der 9. Generation und ist vom Typ Stahl. Es besitzt keine Entwicklung. Ihr könnt es außerdem direkt zum Debüt auch als Shiny erhalten, wenn ihr etwas Glück habt.

Ihr findet das Monster in 3-Sterne-Raids innerhalb des Events.

Welche weiteren Monster gibt es? Zudem sind in der Wildnis, in Raids sowie in Feldforschungen verschiedene Event-Monster unterwegs. Diese sind die folgenden:

In der Wildnis:

Magnetilo*

Stollunior*

Kastadur*

Gladiantri* (seltener)

In 1-Sterne-Raids:

Gramokles*

Schilterus*

Tanhel*

In 3-Sterne-Raids:

Schlurm*

In Feldforschungen:

Magnetilo*

Tannza*

Nasgnet*

Bronzel*

Rotomurf*

Kastadur*

Tanhel* (seltener)

Schilterus* (seltener)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen, wenn ihr etwas Glück habt.

Was steckt im GO-Pass? Auch während des Events gibt es wieder einen gesonderten GO-Pass. Dieser ist in der gesamten Zeit des Events aktiv und wie gewohnt in einer kostenlosen sowie einer kostenpflichtigen (GO-Pass-Deluxe) verfügbar. In der Zeit von Samstag, dem 2. Mai, um 0:00 Uhr bis Montag, dem 4. Mai, um 19:59 Uhr könnt ihr zudem so viele Punkte verdienen, wie ihr möchtet.

Im kostenlosen Pass erwarten euch unter anderem die folgenden Belohnungen:

Begegnungen mit Event-Pokémon wie Tanhel, Gladiantri, Gramokles* und Meltan*

Super-Rocket-Radar

Crypto-Scherben und mysteriöse Teile

In der kostenpflichtigen Variante bekommt ihr unter anderem außerdem die folgenden Belohnungen:

noch mehr Begegnungen mit Stahl-Monstern

ein weiteres Super-Rocket-Radar

Zudem gibt es wieder 2 große Meilensteine, bei denen ihr Boni freischalten könnt, die bis zum Ende des Events aktiv sind:

Rang 1 doppelte Menge an Fang-Bonbons



Rang 2 mehr Sternenstaub, wenn ihr Team GO Rocket-Rüpel besiegt



Neben dem Stahl-Event könnt ihr im April auch wieder viele weitere Inhalte finden. Dazu gehören Events, Raids und natürlich auch Dynamax-Monster. Welche das genau sind und wann sie im Spiel verfügbar sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.