Pokémon GO: Ein schicker Schatten – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO ist die Spezialforschung „Ein schicker Schatten“ verfügbar. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Die Spezialforschung ist seit dem Event „Verblüffende Varianten“ in Pokémon GO verfügbar. Das startete am 3. April 2025 um 10:00 Uhr. Die Spezialforschung hat kein Ablaufdatum und kann somit auf unbegrenzte Zeit gelöst werden, solange man sie abgeholt hat.

Das Spannendste an der Forschung ist die Begegnung mit dem Pokémon Marshadow. Das konnte man bislang nur im Rahmen des GO Fest 2024 bekommen, und auch nur, wenn man ein Ticket gekauft hatte.

Nun können auch die Trainer es bekommen, die es bislang verpasst haben. Wichtig: Trainer, die Marshadow bereits haben, erhalten hier kein weiteres Exemplar, sondern Bonbons für das Pokémon. Wie stark Marshadow ist, lest ihr hier.

Da Trainer aus anderen Zeitzonen die Aufgaben bereits lösen konnten, ist nun bekannt, was für Aufgaben und Belohnungen sich in der Forschung verstecken. Das Portal leekduck etwa informiert, welche Inhalte euch erwarten. Wir fassen hier für euch auf deutsch alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung zusammen.

Ein schicker Schatten – Schritt 1 von 6

Aufgabe Belohnung Fange 50 Pokémon 10 Himmihbeeren Drehe 50 PokéStops oder Arenen Menki Erkunde 10 Kilometer 20 Pokébälle Bei Abschluss 2000 EP, 3 goldene Himmihbeeren, Praktibalk

Ein schicker Schatten – Schritt 2 von 6

Aufgabe Belohnung Brüte 10 Eier aus Zwirrlicht Verdiene 3 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 10 Himmihbeeren Verschicke 10 Geschenke an Freunde Traunfugil Bei Abschluss 2000 EP, Quabbel, 3 silberne Sananabeeren

Ein schicker Schatten – Schritt 3 von 6

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Mal Rauch oder täglichen Abenteuerrauch 10 Superbälle Entwickle 5 Pokémon Shuppet Schließe 20 Feldforschungsaufgaben ab 3 Sananabeeren Bei Abschluss 2000 EP, Meditie, 1500 Sternenstaub

Ein schicker Schatten – Schritt 4 von 6

Aufgabe Belohnung Gewinne 5 Crypto-Raids Lin-Fu Besiege 10 Rüpel von Team GO Rocket 2 Sofort-TMs Nutze 15 sehr effektive Ladeattacken 2 Lade-TMs Bei Abschluss 2000 EP, Makuhita, 1500 Sternenstaub

Ein schicker Schatten – Schritt 5 von 6

Aufgabe Belohnung Verdiene 25000 EP 2 Sonderbonbons Verdiene 25000 Sternenstaub 2 Sonderbonbons Lande 5 fabelhafte Würfe 2 Sonderbonbons Bei Abschluss 2000 EP, Marshadow, 1500 Sternenstaub

Ein schicker Schatten – Schritt 6 von 6

Aufgabe Belohnung Erkunde 10 Kilometer 5 Marshadow-Bonbons Mache 10 Upgrades bei Geist-Pokémon 5 Marshadow-Bonbons Mache 10 Upgrades bei Kampf-Pokémon 5 Marshadow-Bonbons Bei Abschluss 2000 EP, 20 Sticker, 15 Marshadow-Bonbons

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Verblüffende Varianten bringt nicht nur Marshadow, sondern auch verschiedene Versionen des neuen Paldea-Tauross. Ein neues Pokémon also, das man sich grad schnappen kann. Und es bleibt nicht das einzige: In den kommenden Wochen stehen weitere neue Pokémon sowie Termine wie Rampenlichtstunden, Raid-Stunden und mehr an. Wir zeigen euch alle: Hier findet ihr die Events im April 2025 bei Pokémon GO.