Pokémon GO: Trainer verliert durch anderen Spieler wertvolle EP und das kann euch auch passieren

Um in Pokémon GO voranzukommen, sind die Erfahrungspunkte besonders wichtig. Doch immer wieder werden Trainer wegen anderen um ihre EP gebracht. Worum es dabei geht und wieso euch das auch treffen kann, haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst.

Um welche Inhalte geht es? In Pokémon GO erhaltet ihr in den verschiedensten Situationen, wie dem Fangen von Pokémon, dem Drehen von PokéStops oder dem Entwickeln eurer Monster, sogenannte Erfahrungspunkte (EP). Diese benötigt ihr, um in eurem Trainer-Level zu steigen. Wer also Level 50 erreichen will, muss jede Menge davon farmen.

Doch immer wieder kommt es dazu, dass Trainer um diese wertvollen EP betrogen werden. So auch der Reddit-User ChrisSOAD, dem ganze 100.000 Erfahrungspunkte bei einem wichtigen Feature verloren gingen. Wie das möglich ist und was ein anderer Spieler damit zu tun hat, erklären wir euch nachfolgend.

Trainer verliert 100.000 EP durch Verhalten eines anderen

Um welches Feature geht es? Um in Pokémon GO jede Menge EP zu sammeln, nutzen viele Spieler die Freunde-Funktion. Bei dieser könnt ihr euch mit anderen Trainern anfreunden und durch regelmäßige Interaktionen, wie gegenseitige Geschenke, gemeinsame Raids oder durchs Tauschen, in eurem jeweiligen Freundschaftslevel steigen.

Für jede erreichte Stufe erhalten beide Freunde eine gewisse Menge an EP. So könnt ihr euch beim Beste Freunde -Status 100.000 EP sichern und in Kombination mit einem Glücks-Ei sogar das Doppelte. Auch Reddit-User ChrisSOAD hat diese Funktion genutzt und ärgert sich nun über einen riesigen Fail.

Wie er in den Kommentaren verrät, hat er zum ersten Mal den Beste Freunde -Status erreicht und war auf die Belohnung gespannt. Doch statt sich über eine ordentliche Summe EP freuen zu können, erhielt er einfach gar keine, wie er in seinem Beitrag zeigt.

Warum hat er keine EP bekommen? Grund für diesen EP-Verlust ist das Verhalten des anderen Trainers. Dieser hat den Level-Aufstieg ausgelöst und nach der Gutschrift seiner eigenen EP ChrisSOAD aus seiner Freundesliste entfernt – mit der Folge, dass ChrisSOAD seine EP beim nächsten Login im Spiel einfach nicht mehr erhält.

Trainer sind sauer und fordern endlich eine Lösung

Problem kommt immer wieder vor: ChrisSOAD ist nicht der erste Trainer, dem auf diese Weise wertvolle EP verloren gingen. Immer wieder kritisieren hierbei Spieler das rücksichtslose Verhalten anderer und sind sauer auf diese.

Damit man den Beste Freunde -Status erlangt, sind immerhin 90 Tage lang gemeinsame Interaktionen notwendig, deshalb ist es umso ärgerlicher, wenn die Mühe dann umsonst war. So kann man in den Kommentaren auf Reddit zahlreiche Berichte diesbezüglich finden:

CABlitz: Ich verstehe die Eile nicht, mit der die Leute gelöscht werden, das ist unglaublich. Wartet wenigstens einen Tag aus menschlicher Höflichkeit.

CentrureAstrike: […] was ist falsch daran, beste Freunde zu bleiben? Es sei denn, seine Freundesliste war voll, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil er liebt es einfach, Leute sofort zu löschen. Er hätte es einfach so belassen sollen, wie es war.

CrystalClimaxx: Mann, das ist so was von daneben. Wer auch immer dieser ‘Freund’ ist, ich hoffe, dass seine nächsten Freunde ihm das auch antun werden! Karma.

bluisthewarmestchz: Ich hasse Leute, die sowas tun.

Trainer fordern Lösung: Andere Spieler sehen hierbei aber auch Niantic in der Pflicht. Aus ihrer Sicht müsste es einfach systemseitig abgefangen werden. So sollten Trainer ihre EP trotz eines solchen Verhaltens erhalten. Einige raten ChrisSOAD deshalb, sich mit dem Bild an den Support zu wenden und um eine Lösung zu bitten.

Aber auch andere Lösungsansätze seitens der Entwickler wären aus Sicht des einen oder anderen hierbei denkbar, um solche Situationen zukünftig in den Griff zu bekommen, wie man in den Reddit-Kommentaren lesen kann:

AlternativeHandle771: Ich habe neulich einem meiner Freunde vorgeschlagen, dass Niantic es so einrichten sollte, dass man, wenn man einen Meilenstein eines Freundes erreicht, diesen für mindestens 12 Stunden nicht entfreunden kann, damit sie ein kleines Fenster haben, um sich einzuloggen und ihre EP zu bekommen.

Dreadnark: Aber Niantic sollte dieses offensichtliche Versäumnis wirklich beheben. Es sollte doch nicht schwer sein, das Spiel so zu programmieren, dass man auch dann noch EP erhält, wenn man gelöscht wurde.

The_forgetful_alt: Ich finde, wenn man Leute sofort löscht, nachdem sie beste Freunde geworden sind, sollte man für das Hinzufügen von Freunden gesperrt werden und für 2 Tage keine Freundschaftsgeschenke bekommen. Länger, wenn sie es weiterhin tun.

PlentyofPennies: Schicke diesen Screenshot als Hinweis an Niantic und bitte sie, das zu beheben. Es ist so einfach für sie, den Unsinn zu beenden. Sie werden es nur tun, wenn sich genug Leute beschweren. Es dauert auch nur eine Minute.

Ob Niantic dieses Problem tatsächlich endlich angeht, bleibt allerdings abzuwarten. Sollte es hier neue Informationen geben, lest ihr sie aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO. Bis dahin können wir euch nur empfehlen, euch vor Level-Aufstiegen mit euren Trainer-Freunden abzusprechen.

Ist euch sowas auch schon einmal passiert? Oder kickt ihr eure Freunde vielleicht sogar selbst direkt nach dem Erreichen des Beste Freunde -Status? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Es gibt noch andere Wege jede Menge EP zu sammeln. So sicherte sich ein Trainer im letzten Jahr über 500.000 EP in einer Stunde.