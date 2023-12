Pokémon GO: Trainer finden geheimes Event mit Kecleon – Startet schon heute

In Pokémon GO steht heute wohl ein Geheim-Event mit Kecleon an. Das berichten Trainer aus Neuseeland, bei denen es schon begonnen hat.

Wann geht es los? Im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO berichten Trainer, dass heute, am 18. Dezember 2023 um 17:00 Uhr ein unangekündigtes Event startet (via reddit). Das nennt sich demnach „Hidden Surprise“ und dreht sich um Kecleon. Es soll für drei Stunden bis 20:00 Uhr laufen.

Es ist anzunehmen, dass dieses Event dann auch hierzulande zur Ortszeit um 17:00 Uhr startet. In dieser Zeit taucht Kecleon offenbar öfter als sonst auf. Außerdem wird es auch zum Showcase-Pokémon, das ihr in den Wettbewerben gegeneinander antreten lassen könnt.

Was ist das für ein Event? Kecleon ist normalerweise nur sehr selten und auf Umwegen zu finden. Denn das Pokémon kann sich tarnen und versteckt sich auf PokéStops. Dort muss man es erstmal finden und anklicken, bevor es zu fangen ist – es taucht nicht einfach in der Wildnis auf, wie andere Pokémon. Wie genau man Kecleon fängt, zeigen wir euch hier.

Die Überraschungs-Variante passt gut zu dem Pokémon: Auch sein ursprünglicher Release nach einem Community Day zu Anfang des Jahres lief unangekündigt ab.

Lohnt sich das Kecleon-Event in Pokémon GO?

An sich ist Kecleon kein besonders mächtiges Monster in Pokémon GO. Aber die Gelegenheit, es mit einer größeren Chance zu bekommen, sollte man ergreifen, wenn man seinen Pokédex-Eintrag noch nicht hat. Denn das Tarnpokémon zu fangen, ist in der Regel ein schwieriges Unterfangen.

Vor allem lohnt sich das Event aber auch für Trainer, die noch die Meisterwerk-Forschung der GO Tour Hoenn offen haben. Dort birgt Seite 3 der Aufgaben nämlich die Herausforderung, ganze 10 Kecleon zu fangen. Das Event dürfte eine sehr gute Gelegenheit sein, den Belohnungen aus der Forschung näherzukommen.

Was ist sonst in Pokémon GO los? Das Jahr neigt sich dem Ende zu, dementsprechend laufen die typischen Winter-Events in Pokémon GO. Aktuell hat etwa das Event „Winter-Feiertage Part 1“ begonnen, das euch das Debüt von Flaniwal bringt. Weitere Events folgen in den kommenden Tagen: So könnt ihr euch etwa auf einen Raid-Tag mit dem neuen Damythir freuen.

Damit ihr immer auf Stand seid, findet ihr hier die Übersicht aller Dezember-Events 2023 in Pokémon GO.