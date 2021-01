Im Januar 2021 warten noch viele weitere Events auf euch in Pokémon GO. Merkt euch diese Daten schon mal vor, wenn ihr teilnehmen wollt.

Was passiert, wenn ich die Aufgaben nicht löse? Das Ticket bleibt weiterhin in eurem Besitz und ihr könnt die Aufgaben irgendwann erledigen. Bedenkt, dass es während des Community Days leichter ist, da überall Machollo erscheinen.

Wenn ihr also generell an diesen Gegenständen interessiert seid, spart ihr, wenn ihr sie durch das 1-€-Ticket erhaltet.

Woher kommen die Infos? Aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen lief der Community Day bereits in anderen Ländern auf der Welt. Trainer trugen die Informationen der Quests für die Community zusammen und teilten sich in sozialen Netzwerken.

Hinweis: Wer das Ticket im Shop nicht finden kann, hat vermutlich das Ticket für die Kanto-Tour im Februar gekauft. In dessen Preis ist auch das Community-Day-Ticket für Machollo inbegriffen. Es wird euch also automatisch zum Start des Community Days bei den Spezialforschungen aktiviert.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Quests und Belohnungen. So könnt ihr leicht entscheiden, ob sich ein Kauf für euch lohnt oder ihr den Euro lieber für ein anderes Event spart.

Was ist das für ein Ticket? Heute, am 16. Januar 2021, läuft der Community Day im Januar mit Machollo. Im Shop von Pokémon GO gibt es passend zum Event das Ticket „Ganz nach oben, Machollo“. Der Kaufpreis liegt bei etwa 1 €, was je nach Shop um ein paar Cent variiert.

In Pokémon GO gibt es im Shop das Ticket für „Ganz nach oben, Machollo!“. Wir zeigen euch die Inhalte des Tickets für 1 € und, ob sich der Kauf lohnt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben − 3 =

Insert

You are going to send email to