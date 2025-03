Pokémon GO: Wenn ihr jetzt aufmerksam seid, dann könnt ihr bald richtig viel Sternenstaub erhalten

In Pokémon GO habt ihr bald die Möglichkeit, eine schöne Menge Sternenstaub zu ergattern. Um noch mehr zu erhalten, solltet ihr jetzt bereits aufmerksam sein.

Sternenstaub ist eine der wichtigsten Ressourcen in Pokémon GO. Ihr benötigt sie nicht nur, um euren Pokémon eine zweite Lade-Attacke beizubringen oder um Abenteuereffekte einzusetzen, sondern vor allem auch, um eure Pokémon aufzuleveln.

Ab und an habt ihr die Gelegenheit, eine ganze Menge Sternenstaub in Events zu erhalten. Im April bietet sich wieder solch eine Möglichkeit. Um dabei noch mehr herauszuholen, solltet ihr euch jetzt bereits darauf vorbereiten.

Sammeln, sammeln, sammeln

Was ist das für ein Event? Am 22. April 2025 findet in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde statt. Dies ist ein einstündiges Event, welches euch neben einem Pokémon, welches in hoher Anzahl erscheint, auch einen Bonus mitbringt.

Bei dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Sternenstaub. Passenderweise gibt es dazu Bubungus als Pokémon, welches auch bereits ohne Bonus satte 500 Sternenstaub pro Fang bringt.

Setzt ihr im Event Sternenstücke ein, dann könnt ihr sogar 750 Sternenstaub pro Fang erhalten.

Wie sollte ich mich vorbereiten? Wenn ihr Feldforschungen im Spiel erledigt, könnt ihr hierfür auch mit Pokémon-Begegnungen belohnt werden. Schließt ihr eine Aufgabe ab und verlasst dann den Fangbildschirm des Monsters, dann könnt ihr das Pokémon zu einem späteren Zeitpunkt einfangen.

Um sie später einzusammeln, öffnet ihr einfach den Bildschirm mit den Feldforschungen und klickt ihr oben auf „Belohnung abholen“.

Hier könnt ihr die Pokémon-Belohnungen der Feldforschungen einsammeln

Aktuell gibt es 3 Feldforschungen, bei denen ihr als Belohnung Pokémon erhalten könnt, die ebenfalls mehr Sternenstaub bringen. Und genau diese solltet ihr bis zur Rampenlicht-Stunde erledigen, die Monster aufsparen und dann innerhalb des Events fangen.

So könnt ihr von dem Sternenstaub-Bonus der Rampenlicht-Stunde profitieren und noch mehr von der begehrten Ressource erhalten.

Welche Feldforschungen sind das? Die Feldforschungen, die euch Begegnungen mit solchen Pokémon bringen können, sind die folgenden:

Fange 20 Pokémon: Begegnung mit Paras oder Wadribie

Erkunde 2 km: Begegnung mit Muschas

Brüte ein Ei aus: Begegnung mit Unratütox

Beachtet dabei, dass die erste Feldforschung Teil des aktuellen Käferkrabbelei-Events ist und somit nur bis zum 30. März 2025 um 20:00 Uhr erhalten werden kann. Die anderen beiden Feldforschungen können euch auch mit Begegnungen mit anderen Pokémon belohnen. Erhaltet ihr hier andere Begegnungen, solltet ihr die Monster einfangen und nur Muschas sowie Unratütox aufheben.

Wie erhalte ich Feldforschungen? Um Feldforschungen zu erhalten, müsst ihr einfach nur PokéStops drehen. Beachtet dabei, dass ihr nur eine neue Feldforschung erhalten könnt, wenn ihr nicht bereits 3 Feldforschungen besitzt.

Bis zur Rampenlicht-Stunde am 22. April 2025 vergeht noch viel Zeit. Doch auch bis dahin könnt ihr an anderen Events teilnehmen, die im Spiel stattfinden. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und welche Inhalte sie mitbringen, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.