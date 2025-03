Pokémon GO: Käferkrabbelei-Event startet – Alle Infos zum Event

In Pokémon GO startet das Käferkrabbelei-Event. Wie der Name schon vermuten lässt, bringt es euch einige Käfer-Pokémon mit – eines davon zum ersten Mal.

Wann läuft das Event? Das Event startet am Mittwoch, dem 26. März 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 30. März 2025 um 20:00 Uhr.

Im Event werdet ihr einige bekannte Käfer-Pokémon finden, die ihr bereits im Spiel finden konntet. Zusätzlich gibt es noch ein komplett neues Pokémon, eine erhöhte Shiny-Chance bei 2 Pokémon sowie eine ganze Reihe an Boni.

Alle Inhalte von Käferkrabbelei

Welches neue Pokémon gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr erstmalig Thermopod begegnen und fangen. Das Pokémon besitzt die Typen Feuer und Käfer, stammt aus der 8. Generation und kann sich zu Infernopod entwickeln. Ihr findet das Monster in 1-Sterne-Raids, durch Lockmodule sowie als Belohnung in der kostenlosen, befristeten Forschung.

Welche Pokémon haben eine erhöhte Shiny-Chance? Waumpel und Toxiped haben im Event eine erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen. Beide Monster findet ihr in der Wildnis.

Welche Boni gibt es im Event? Es gibt einige Boni, die während des Events aktiv sind:

doppelte Fang-Erfahrungspunkte bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen

mehr Bonbons beim Fangen mit guten, großartigen und fabelhaften Würfen

erhöhte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen mit guten, großartigen und fabelhaften Würfen (ab Level 31)

Lockmodule locken Thermopod an

erhöhte Shiny-Chance bei Waumpel und Toxiped

Lockmodule locken weitere Monster an, wenn genügend Pokémon gefangen wurden

Welche Bedingungen für den letzten Bonus erfüllt werden müssen und wie viele Monster angelockt werden, ist im Detail nicht bekannt.

Welche Monster gibt es im Event? Ihr könnt im Event sowohl in der Wildnis, als auch in Raids verschiedenen Käfer-Pokémon begegnen.

In der Wildnis:

Raupy*

Hornliu*

Waumpel*

Nincada*

Toxiped*

Lithomith*

Wattzapf*

Mabula*

Araqua*

Micrick*

Wommel* (seltener)

In 1-Sterne-Raids:

Sichlor*

Nincada*

Thermopod

In 3-Sterne-Raids:

Bibor*

Scherox*

Axantor*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Weitere Inhalte des Events: Im Event könnt ihr Feldforschungen lösen, für die ihr Mega-Energie, Purmel-Bonbons sowie Begegnungen mit Event-Pokémon erhalten könnt. Auch Sammler-Herausforderungen sowie PokéStop-Showcases sind wieder Teil des Events.

Auch eine kostenlose, befristete Forschung ist im Event verfügbar. Hier könnt ihr ein Lockmodul sowie weitere Begegnungen mit Event-Pokémon bekommen.

Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr ein Lockmodul, 2 Premium-Kampf-Pässe sowie Begegnungen mit Event-Pokémon.

In Pokémon GO finden regelmäßig Events statt, die euch unterschiedlichste Inhalte mitbringen. Ein wiederkehrendes Event ist der Community Day. Für die Ausgabe im April wurde nun das Pokémon angedeutet, welches im Vordergrund stehen wird. Und das sorgt bei Trainern in der Community für einige Irritationen.