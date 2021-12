Pokémon GO: Sternenstaub-Herausforderung – Alle Belohnungen und Tipps zum Farmen

In Pokémon GO läuft eine Sternenstaub-Herausforderung. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen und geben Tipps, wie ihr schnell Sternenstaub verdient.

Was ist das für eine Herausforderung? Mit dem Start der neuen Saison der Herkunft im Dezember startete Pokémon GO eine Sternenstaub-Herausforderung für euch. Jeder Spieler hat seine eigene Challenge, doch jeder hat die gleichen Aufgaben.

Indem ihr etappenweise Sternenstaub verdient, erhaltet ihr Belohnungen wie eine Kapuno-Mütze/Maske. Wir zeigen euch alle 15 Aufgaben und Belohnungen und erklären, wie ihr die Challenge schnell abschließen könnt.

Sternenstaub-Herausforderung – 15 Belohnungen

Aufgabe Belohnung Verdiene insgesamt 500 Sternenstaub 10 Pokébälle Verdiene insgesamt 1.000 Sternenstaub

(500 auf dieser Stufe) 10 Himmihbeeren Verdiene insgesamt 3.000 Sternenstaub

(2.000 auf dieser Stufe) Begegnung mit

Rihorn Verdiene insgesamt 6.000 Sternenstaub

(3.000 auf dieser Stufe) 15 Sananabeeren Verdiene insgesamt 10.000 Sternenstaub

(4.000 auf dieser Stufe) Begegnung mit

Onix Verdiene insgesamt 15.000 Sternenstaub

(5.000 auf dieser Stufe) 25 Pokébälle Verdiene insgesamt 20.000 Sternenstaub

(5.000 auf dieser Stufe) 15 Nanabbeeren Verdiene insgesamt 30.000 Sternenstaub

(10.000 auf dieser Stufe) Begegnung mit

Sterndu Verdiene insgesamt 40.000 Sternenstaub

(10.000 auf dieser Stufe) 20 Superbälle Verdiene insgesamt 50.000 Sternenstaub

(10.000 auf dieser Stufe) 2 Silberne Sanana-

Beeren Verdiene insgesamt 60.000 Sternenstaub

(10.000 auf dieser Stufe) Begegnung mit

Alola-Kokowei Verdiene insgesamt 70.000 Sternenstaub

(10.000 auf dieser Stufe) 25 Hyperbälle Verdiene insgesamt 85.000 Sternenstaub

(15.000 auf dieser Stufe) Begegnung mit

Kapuno Verdiene insgesamt 100.000 Sternenstaub

(15.000 auf dieser Stufe) 5.000 EP Verdiene insgesamt 120.000 Sternenstaub

(20.000 auf dieser Stufe) 1 Glücks-Ei und

eine Kapuno-Mütze

Für den Abschluss habt ihr bis Ende Dezember Zeit. Bedenkt, dass die Sternenstaub-Anforderungen “Insgesamt” zählen. Bei Schritt 7 sollt ihr insgesamt 20.000 Sternenstaub verdient haben. Aus den Schritten davor habt ihr bereits 15.000 Sternenstaub gesammelt, weshalb ihr speziell für Schritt 7 nur 5.000 Staub dazuverdienen müsst.

Leicht Sternenstaub verdienen in Pokémon GO – Tipps

In Pokémon GO gibt es verschiedene Möglichkeiten, um leicht Sternenstaub zu verdienen. Für diejenigen unter euch, die die Herausforderung schneller abschließen möchten, geben wir hier ein paar Tipps.

1. Ein recht offensichtlicher Tipp: Nutzt Sternenstücke. Aktiviert ihr die Items, verdient ihr 50 % mehr Sternenstaub, solange das Sternenstück aktiv ist. Solche Items könnt ihr euch im Shop kaufen oder auch bei Spezialforschungen wie “Entfesselter Schabernack” verdienen.

2. Fangt viele Pokémon! Konzentriert euch dabei auf die Pokémon, die ihr einfach und schnell fangen könnt, ohne mehrere Bälle pro Pokémon nutzen zu müssen. Pokémon mit Wetterboost geben beim Fangen extra Sternenstaub.

3. Brütet Eier aus. Das funktioniert während Corona auch wunderbar von Zuhause, indem ihr Sport macht. Durch Adventure-Sync zählen eure gelaufenen Schritte für den Fortschritt der Eier. So brütet ihr in Pokémon GO Eier aus, ohne das Haus zu verlassen

4. Achtet auf Events: Oft bringen Events in Pokémon GO Sternenstaub-Boni mit sich. Nutzt ihr diese Events gut aus, kann euch das einen starken Boost für eure Challenge geben.

5. Achtet darauf, welche Pokémon ihr fangt. Es gibt einige Exemplare in Pokémon GO, die euch beim Fangen mehr Sternenstaub geben als andere. Zobiris und Mauzi gehören beide zu diesen speziellen Monstern. Außerdem bringt euch das Fangen von entwickelten Monstern mehr Sternenstaub als das Fangen von Monster in ihrer Basis-Form.

Diese 22 Monster in Pokémon GO geben euch mehr Sternenstaub beim Fangen