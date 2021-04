Pokémon GO hat gerade einen richtig guten Bonus – Aber nur bis morgen

In Pokémon GO ist nach der großen Raid-Herausforderung ein neuer Bonus aktiv. Den solltet ihr nutzen, so lange es geht – denn schon bald ist er wieder inaktiv.

Was ist das für ein Bonus? In Pokémon GO bekommt ihr aktuell die doppelte Menge an Sternenstaub für jedes Pokémon, das ihr fangt. Das ist ziemlich nützlich, schließlich gehört Sternenstaub zu den wichtigsten Ressourcen im Spiel: Ihr nutzt ihn etwa, um euren Pokémon Power-Ups zu verleihen oder ihnen eine neue Attacke beizubringen.

Wie lange bleibt der Bonus? Schaut man auf die Map des Spiels, findet sich oben rechts eine kleine neue Anzeige, in der die Dauer des Bonus angezeigt wird. Der läuft am Montag, den 18. April, um 13:00 Uhr ab. Bis dahin habt ihr also Zeit, den Bonus auszunutzen.

Der Bonus bleibt bis Montagmittag

So nutzt ihr den Bonus maximal aus

So farmt ihr mit dem Bonus noch schneller Sternenstaub: Wenn ihr den Effekt besonders konsequent ausnutzen möchtet, solltet ihr auch noch ein Sternenstück ausrüsten. Das bekommt ihr beispielsweise im Shop. Mit aktivem Sternenstück erhaltet ihr für 30 Minuten nochmal mehr von der Ressource. Tipps, wie ihr noch mehr Sternenstaub kriegt, findet ihr in unserem Guide.

Es bietet sich außerdem an, einen Rauch zu zünden, wenn ihr nur für begrenzte Zeit spielt: Dann erscheinen noch mehr Pokémon zum Fangen, die euch wiederum Sternenstaub einbringen können.

Es lohnt sich, mit einer möglichst leeren Pokémon-Box loszuziehen. Dann kann es euch nicht passieren, dass ihr beim Fangen plötzlich Monster aussortieren müsst, weil die Box voll ist. Gerade, wenn man ein zeitlimitiertes Item wie das Sternenstück oder den Rauch gezündet hat, nervt es, nicht konsequent weiterfangen zu können.

Apropos Items: Vor Glückseiern hingegen warnten die Entwickler zuletzt.

Verwirrung um falschen Timer bei Bonus-Anzeige

Was ist das Problem? Schaut man in die “Heute”-Ansicht von Pokémon GO, wird ein Timer angezeigt, der das Ende des Bonus bereits für Sonntag um 13:00 Uhr anzeigt. Dabei handelt es sich allerdings um einen visuellen Fehler, wie der Niantic Support auf Twitter bestätigte. Der korrekte Ablauf des Bonus ist weiterhin Montag um 13:00 Uhr.

In der “Heute”-Ansicht ist ein fehlerhafter Timer

Warum gibt es diesen Bonus überhaupt? Im Laufe der Rivalenwoche mussten Trainer in Pokémon GO gemeinsam insgesamt 40 Millionen Raids absolvieren. Diese globale Herausforderung wurde nun abgeschlossen und der Bonus ist damit aktiv.

Als nächstes Event steht dann die “Umwelt-Woche” in Pokémon GO an. Dort könnt ihr unter anderem auf ein neues Shiny sowie ein neues Monster der 6. Generation treffen.