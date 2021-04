Pokémon GO verteilt Belohnungen, wenn ihr gegen den Klimawandel kämpft

Niantic, die Entwickler von Pokémon GO, haben zu einer Nachhaltigkeits-Kampagne aufgerufen. Spieler sollen dabei helfen, den Planeten zu verbessern – und so Belohnungen in Pokémon GO freischalten.

Was ist das für ein Event? Im Gegensatz zur aktuell laufenden Rivalenwoche oder den übrigen Events im April handelt es sich bei der Nachhaltigkeits-Kampagne nicht um einen Ingame-Inhalt von Pokémon GO. Stattdessen ruft Niantic die Spieler zu mehr Engagement in der realen Welt auf.

Wir laden Niantic-Spieler – aber auch alle anderen Menschen – dazu ein, Schritt für Schritt gemeinsam mit uns etwas Nachhaltiges für den Planeten zu leisten. In diesem Jahr versuchen wir, mit kleinen Taten etwas Großes im Kampf gegen den Klimawandel zu bewirken. Niantic zur Nachhaltigkeits-Kampagne (via Nianticlabs)

Die Entwickler verweisen dabei auf verschiedene Bereiche, in denen man sich betätigen könnte. Zu den Vorschlägen gehören etwa das Verschönern der Nachbarschaft oder die nachhaltige Gestaltung des Alltags. So könnte man beispielsweise:

Müll in der Umgebung sammeln und entsorgen

Bäume oder andere Gewächse anpflanzen

Ein Bienenhotel bauen

Sich zu Fuß oder auf dem Fahrrad fortbewegen

Wiederverwendbare statt Einweg-Gegenstände wie Einkaufstaschen verwenden

Boni in Pokémon GO sollen Teilnahme belohnen

So nimmt man teil: Wer an der Aktion teilnehmen möchte, soll die eigene Aktion mit Bild und Beschreibung über die sozialen Medien teilen – unter dem Hashtag #SustainableWithNiantic und dem Tag @NianticLabs.

Möglich ist dies zwischen dem 20 April, 20 Uhr MEZ und dem 24. April, 01:59 Uhr MEZ. Dann wird der eigene Post angerechnet. In diesem Zeitraum läuft übrigens auch die Nachhaltigkeitswoche mit Sleima und Unratütox in Pokémon GO.

Wer mitmacht, kann auch eine gemeinnützige Organisation in dem Post erwähnen, für die man sich engagieren möchte. Die Organisationen, die am meisten getaggt werden, will Niantic mit 5.000 US-Dollar unterstützen.

Diese Boni gibt es in Pokémon GO: Die Kampagne ist mit den Niantic-Spielen Pokémon GO und Ingress verzahnt. Maßgeblich sind hier die Posts, die mit Bezug auf die Aktion gepostet werden. Ab einer gewissen Teilnehmerzahl werden dann Boni in den Spielen freigeschaltet.

In Pokémon sieht das folgendermaßen aus:

Die erste Belohnungsstufe greift bei 2.500 Teilnehmern und schaltet am 25. April zwischen 10:00 und 20:00 Uhr häufiger erscheinende Stufe-5-Raids frei.

Die zweite Stufe wird bei 5.000 Teilnehmern aktiviert. Hier kommt am 25. April eine zusätzliche Box mit 3 Fern-Raid-Pässen in den Shop, die man sich abholen kann. Die gibt es dann ebenfalls von 10:00 bis 20:00 Uhr.

Stufe 3 kommt zum Tragen, wenn 10.000 Teilnehmer mitmachen. Dann wird es am 25. April zwischen 10:00 und 20:00 Uhr auch noch doppelte Fang-EP für die Spieler geben.

Sollten also genug Spieler teilnehmen, könnte es am 25. April ein paar zusätzliche Raid-Möglichkeiten sowie die Chance auf Extra-Erfahrungspunkte geben.

Bald dürfte in Pokémon GO auch das Monster “Feelinara” veröffentlicht werden. Und wie man das bekommen könnte, fanden Trainer schon vor dem Release heraus.